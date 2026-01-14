Чат-бот Grok Маска интегрируют в сеть Пентагона Сегодня 06:40 — Технологии&Авто

Чат-бот Grok Маска интегрируют в сеть Пентагона

Министр обороны США Пит Хэгсет объявил, что чат-бот Grok, разработанный компанией Илона Маска, будет интегрирован в сети Пентагона в рамках расширения использования искусственного интеллекта в военной сфере.

Об этом информирует Associated Press

По словам Гэгсета, Grok будет работать вместе с генеративными ИИ-моделями Google. Ожидается, что система заработает уже в этом месяце.

«Очень скоро у нас будут ведущие мировые модели искусственного интеллекта в каждой несекретной и секретной сети нашего ведомства», — заявил он.

Он уточнил, что к системам искусственного интеллекта планируют подключать данные из военных и разведывательных баз, подчеркнув, что эффективность ИИ зависит от качества получаемой им информации.

«Искусственный интеллект эффективен лишь настолько, насколько эффективны данные, которые он получает, и мы позаботимся о том, чтобы эти данные были», — добавил министр.

Кроме того, Хэгсет заявил, что хочет, чтобы системы искусственного интеллекта в Пентагоне были ответственными, хотя он также добавил, что отвергает любые модели искусственного интеллекта, «не позволяющие вести войны».

