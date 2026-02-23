0 800 307 555
Найпопулярніший автомобіль у Європі

У 2025 році лідером продажів автомобілів у Європі став Renault Clio, тоді як Dacia Sandero опустилася на друге місце. Такі дані наводить портал Focus2Move.
Продажі Renault Clio за рік зросли на 8,6%, тоді як Sandero втратила 8,2% ринку. На третьому місці розташувався кросовер Volkswagen T-Roc.
Автомобілі від німецького бренду Volkswagen також посіли четверту і п’яту позиції — це Volkswagen Golf та Volkswagen Tiguan. Серед інших популярних моделей у десятці лідерів — Dacia Duster, Toyota Yaris, Opel Corsa, Tesla Model Y та Skoda Octavia, яка завершила ТОП-10.
Найбільше зростання продажів зафіксовано:
  • у Volkswagen T-Roc (+9,9%)
  • Renault Clio (+8,6%).
Водночас найбільші втрати зазнали Tesla Model Y (-16,7%) та Volkswagen Golf (-13,8%).
Експерти відзначають, що європейські покупці продовжують віддавати перевагу компактним та економним моделям, а «народні» автомобілі залишаються у топі навіть на тлі загального падіння ринку.
За матеріалами:
MMR
