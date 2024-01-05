ТОП-5 вживаних автомобілів з найкращими двигунами внутрішнього згоряння — Finance.ua
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ТОП-5 вживаних автомобілів з найкращими двигунами внутрішнього згоряння

Технології&Авто
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ТОП-5 вживаних автомобілів з найкращими двигунами внутрішнього згоряння
ТОП-5 вживаних автомобілів з найкращими двигунами внутрішнього згоряння
У пошуку старих автомобілів на вторинному ринку багато хто звертає увагу на техніку з двигунами внутрішнього згоряння. Autocar.co.uk склав рейтинг найкращих пропозицій, які можуть запропонувати цікаве водіння і довговічність.

Подробиці

Нижче наведено ТОП-5 найкращих, на думку опитаних виданням експертів, авто з ДВЗ:

1. Volkswagen Passat W8

— Унікальний 4,0-літровий W8 мотор потужністю 275 к.с. Виробництво таких моторів велося лише протягом чотирох років (двигуни встановлювалися тільки на Passat).

2. BMW M3 (E46)

— 3,2-літровий шестициліндровий двигун потужністю 338 к.с. Ідеальний варіант для їзди автострадою та повсякденного використання.

3. Ford Fiesta ST

— 1,6-літровий Ecoboost із турбонаддувом. Ефективно конкурує з великими агрегатами, забезпечує захопливе водіння.
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4. Fiat 500 Twinair

— Міський автомобіль із крихітним двоциліндровим турбомотором. Економічна витрата палива, жвава поведінка в міських умовах.

5. Mazda RX-8

— Спортивне купе з 1,3-літровим роторним двигуном. Динамічність силової установки, невелика вага, але надмірна ненажерливімть при витраті палива.
Ці автомобілі пропонують різні характеристики і досвід водіння, що може задовольнити будь-які уподобання покупців на вторинному ринку.
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За матеріалами:
wheel-news.com
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