ТОП-5 вживаних автомобілів з найкращими двигунами внутрішнього згоряння — Finance.ua

ТОП-5 вживаних автомобілів з найкращими двигунами внутрішнього згоряння
У пошуку старих автомобілів на вторинному ринку багато хто звертає увагу на техніку з двигунами внутрішнього згоряння. Autocar.co.uk склав рейтинг найкращих пропозицій, які можуть запропонувати цікаве водіння і довговічність.
Подробиці
Нижче наведено ТОП-5 найкращих, на думку опитаних виданням експертів, авто з ДВЗ:
1. Volkswagen Passat W8
— Унікальний 4,0-літровий W8 мотор потужністю 275 к.с. Виробництво таких моторів велося лише протягом чотирох років (двигуни встановлювалися тільки на Passat).
2. BMW M3 (E46)
— 3,2-літровий шестициліндровий двигун потужністю 338 к.с. Ідеальний варіант для їзди автострадою та повсякденного використання.
3. Ford Fiesta ST
— 1,6-літровий Ecoboost із турбонаддувом. Ефективно конкурує з великими агрегатами, забезпечує захопливе водіння.
4. Fiat 500 Twinair
— Міський автомобіль із крихітним двоциліндровим турбомотором. Економічна витрата палива, жвава поведінка в міських умовах.
5. Mazda RX-8
— Спортивне купе з 1,3-літровим роторним двигуном. Динамічність силової установки, невелика вага, але надмірна ненажерливімть при витраті палива.
Ці автомобілі пропонують різні характеристики і досвід водіння, що може задовольнити будь-які уподобання покупців на вторинному ринку.
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