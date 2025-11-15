Renault выпустит семейный минивэн-кемпер Trafic с кухней и диваном (фото)
Renault дебютирует с обновленной версией Renault Trafic Escapade. Семиместный салон со встроенной кухней и диваном-кроватью добавляет универсальности и широкого маневра тем, кто предпочитает сбежать от городской суеты.
Об этом говорится в релизе производителя.
Семейный минивэн-кемпер будет доступен в двух комплектациях — Evolution и Iconic. Обещано, что обе версии Trafic Escapade завод начнет отгружать заказчикам уже в начале 2026 года.
Путешественники будут благодарны
Автомобиль создан для удовлетворения потребностей путешественников в движении. Для этого разработчики Trafic Escapade позаботились о более широком перечне возможностей, в том числе благодаря ассортименту оригинального оборудования.
Предусмотренные комплектации Evolution и Iconic могут дополняться 17-дюймовыми легкосплавными дисками, индукционным зарядным устройством и камерой заднего обзора.
Потребитель сможет выбрать нужную длину, которая будет предлагаться в двух размерах. Также из двух вариантов можно будет выбрать силовой потенциал двигателя и коробку передач.
Какой силовой блок предусмотрен:
- 150-сильный Blue dCi с механической коробкой или новой 9-ступенчатой автоматической коробкой передач EAG9.
- 170-сильный Blue dCi с новой 9-ступенчатой автоматической коробкой передач EA.
Салон со спальней, кухней и столовой
Внутри Trafic Escapade оснащен мультимедийной системой Easy Link с 8-дюймовым экраном, беспроводным копированием смартфона, выдвижным ящиком Easy Life.
Для комфорта предлагается автоматический климат-контроль и новое поколение систем помощи водителю.
Салон будет иметь двуспальный диван-кровать, раскладной столик (входит в комплектацию Iconic) и два поворотных сиденья во втором ряду. В багажнике размещен новый кухонный модуль.
Комплектация кухни состоит из встроенной газовой плиты, раскладной раковины с распылителем. Также там есть 5-литровый бак для чистой воды и место для хранения вещей, что превращает автомобиль в настоящий кокон на колесах.
Trafic Escapade стал кемпером-фургоном
Производитель классифицировал и одобрил собранный в Сандувиле (Франция) Trafic Escapade как кемпер-фургон, согласно классификации SPV.
Ценник пока не озвучен, его расшифруют ближе к старту продаж, которые в Европе уже будут доступны в начале 2026 года.
