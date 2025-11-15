0 800 307 555
Технологии&Авто
В Китае показали электрифицированный премиальный кроссовер с душем в багажнике (фото)
В Китае показали электрифицированный премиальный кроссовер с душем в багажнике (фото), Фото: SAIC
Линейку китайского бренда IM пополнила флагманская модель LS9. Большой кроссовер богато оснащен и получил мощную электрифицированную установку, а его запас хода превышает 1500 км. Новый IM LS9 поступает в продажу на родине с 12 ноября по цене от 336 900 до 366 900 юаней ($46 800 — 51 000).
Об этом сообщает сайт CarNewsChina.
IM LS9 является самой дорогостоящей моделью в линейке премиального бренда концерна SAIC. Не исключено, что ее начнут экспортировать под маркой MG как другие модели IM.
Фото: CarNewsChina
Фото: CarNewsChina
Семейный кроссовер IM LS9 отличается сдержанным дизайном с высоким капотом и изогнутой оконной линией. Фары и фонари соединены диодными полосами.

Размеры IM LS9 2026:

  • длина — 5279 мм;
  • ширина — 2000 мм;
  • высота — 1806 мм;
  • колесная база — 3160 мм.
Фото: CarNewsChina
Фото: CarNewsChina
В салоне IM LS9 установлен большой 27,1-дюймовый дисплей для водителя и более маленький 15,6-дюймовый экран для пассажира. Кроме того, есть телевизор в потолке для задних рядов.
Китайский кроссовер IM LS9 предлагают в шестиместном исполнении, причем кресла первого и второго ряда имеют электропривод, подогрев, вентиляцию и массаж.
Также комплектация включает в себя холодильник, мощную акустику Bang&Olufsen и систему полуавтономного движения.
Фото: CarNewsChina
Фото: CarNewsChina
Особого упоминания заслуживает портативный душ, установленный в багажнике для поездок на природу. Он дополнен 10-литровым баком для воды и бойлером мощностью 1,2 кВт, который может за 10 минут подогреть воду до температуры 45 градусов. К тому же сиденье можно разложить и сделать в салоне спальные места.
Новый IM LS9 оснащен 1,5-литровым бензиновым турбодвигателем и парой электромоторов, которые суммарно выдают 530 л.с. и 670 Н∙м. Разгон до 100 км/ч занимает 4 с, а комбинированный расход горючего — 2,8 л на 100 км.
Фото: CarNewsChina
Фото: CarNewsChina
Большая батарея емкостью 66 кВт∙ч позволяет преодолеть 402 км в электрическом режиме. Общий запас хода на бензине и электротяге — 1508 км.
По материалам:
Фокус
