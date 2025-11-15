Honda отзывает более 400 тысяч автомобилей в США 15.11.2025, 00:22 — Технологии&Авто

Honda отзывает более 400 тысяч автомобилей в США

Автопроизводитель Honda отзывает 406 290 автомобилей в Соединенных Штатах из-за производственного дефекта, что может привести к отделению алюминиевых легкосплавных дисков.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление Национальной администрации по безопасности дорожного движения США (NHTSA).

Какие модели авто отзывает Honda

Отзыв касается конкретных моделей автомобилей Civic, выпущенных в период с 2016 по 2021 год.

Эти машины оснащены 18-дюймовыми алюминиевыми дисками, которые продаются в качестве аксессуаров, проинформировали в NHTSA.

Там также заверили, что дилеры бесплатно осмотрят колеса и заменят ступицы и диски в случае необходимости.

