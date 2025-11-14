0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Как выглядит новый Palisade от Hyundai с премиальным интерьером (фото)

Технологии&Авто
64
Как выглядит новый Palisade от Hyundai с премиальным интерьером (фото)
Как выглядит новый Palisade от Hyundai с премиальным интерьером (фото)
Последний Hyundai Palisade поражает своей роскошью и изысканностью, но в то же время делает шаг назад в скоростных характеристиках. Второе поколение популярного внедорожника стало более тяжелым и более премиальным, однако дополнительный вес отразился на ускорении.
Недавние испытания показали, что Palisade 2026 с 3,5-литровым V6 на 287 л.с. разгоняется до 96 км/ч (60 миль/час) за 8,1 секунды, в то время как предыдущая модель делала это за 6,4 секунды. Новая версия весит на 167 кг больше, и это оказывает ощутимое влияние на динамику: от 0 до 70 миль/час разгон занимает 10,4 секунды, а тест от 5 до 60 миль/час показал 8,4 секунды.
Как выглядит новый Palisade от Hyundai с премиальным интерьером (фото)
Не лучшие показатели и в верхних передачах: Palisade 2026 требуется 4,0 секунды, чтобы разогнаться от 30 до 50 миль/час, и 5,8 секунды от 50 до 70 миль/час. Для сравнения, первое поколение делало это соответственно за 3,2 и 4,3 секунды. Пробег четверть мили также увеличился до 16,1 секунды, что на 1,3 секунды медленнее предшественника.
По материалам:
mmr.ua
Авто
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems