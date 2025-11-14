Как выглядит новый Palisade от Hyundai с премиальным интерьером (фото) Сегодня 23:11 — Технологии&Авто

Последний Hyundai Palisade поражает своей роскошью и изысканностью, но в то же время делает шаг назад в скоростных характеристиках. Второе поколение популярного внедорожника стало более тяжелым и более премиальным, однако дополнительный вес отразился на ускорении.

Недавние испытания показали, что Palisade 2026 с 3,5-литровым V6 на 287 л.с. разгоняется до 96 км/ч (60 миль/час) за 8,1 секунды, в то время как предыдущая модель делала это за 6,4 секунды. Новая версия весит на 167 кг больше, и это оказывает ощутимое влияние на динамику: от 0 до 70 миль/час разгон занимает 10,4 секунды, а тест от 5 до 60 миль/час показал 8,4 секунды.

Не лучшие показатели и в верхних передачах: Palisade 2026 требуется 4,0 секунды, чтобы разогнаться от 30 до 50 миль/час, и 5,8 секунды от 50 до 70 миль/час. Для сравнения, первое поколение делало это соответственно за 3,2 и 4,3 секунды. Пробег четверть мили также увеличился до 16,1 секунды, что на 1,3 секунды медленнее предшественника.

