Противоречивая технология: ИИ научили определять «идеального кандидата» на работу по лицу Сегодня 20:48

Изображение создано ИИ. Источник: freepik

Ученые из Пенсильванского университета разработали систему искусственного интеллекта, которая может анализировать черты лица человека и определять уровень его надежности, добросовестности или даже профессионального успеха.

Об этом сообщает Futurism, пишет work.ua.

Как это работает

Модель обучали на фотографиях 96 000 выпускников программ MBA. Алгоритм должен был оценить 5 ключевых мягких навыков только по внешности:

открытость,

добросовестность,

экстраверсию,

доброжелательность,

нейротизм.

После этого ученые сравнили прогнозы модели с реальными карьерными результатами участников и указали корреляцию между чертами лица и финансовым успехом. Например, экстраверсия стала «самым сильным положительным показателем» дохода, тогда как открытость к новому связана с более низкими заработками.

Риски и возможные недостатки

Эксперты предупреждают, что такие системы могут вызвать пристрастные решения при отборе кандидатов, поскольку оценка будет базироваться только на внешности. Это создает высокий риск ошибок.

В США подобное ПО с элементами распознавания лиц уже применяют для проверки водительских удостоверений, однако система допускает ошибки, которые влияют на людей с нетипичной внешностью.

Сами авторы модели признают эту проблему. По их словам, внедрение таких технологий может побуждать людей менять фотографии или даже внешность, чтобы избежать предвзятых оценок.

Пока не ясно, согласятся ли компании использовать такие методы в реальном отборе персонала. Но учитывая скорость развития технологий, не исключено, что в будущем массово нанимать людей просто не будет нужды.

