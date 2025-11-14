0 800 307 555
BMW выпустит электрическое двухдверное купе (фото)

Технологии&Авто
BMW начинает один из самых амбициозных капитальных ремонтов своей продуктовой линейки за всю историю компании. В последующие несколько лет немецкий автопроизводитель представит десятки новых или полностью обновленных моделей. Среди них может появиться особый проект — двухдверное электрическое купе i4.
По данным инсайдеров, будущее купе с внутренним кодовым именем NA2 станет полностью электрическим преемником сегодняшнего 4-серийного купе, если получит окончательное одобрение на производство. Кроме того, существует вероятность появления кабриолета i4, который в планах получил код NA3.
Визуализации будущего купе, сделанные студией Sugar Design, показывают современную интерпретацию стиля BMW Neue Klasse. Передняя часть модели выглядит длинной и низкой, с острыми фарами и стройными почкоподобными решетками, а бока и задняя часть подчеркивают спортивную элегантность авто. Двухдверный формат придает автомобилю более динамичный вид по сравнению с четырехдверным концептом Vision Neue Klasse.
Авто
