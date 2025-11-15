Apple разрабатывает новые спутниковые функции для iPhone — инсайдер Сегодня 01:03 — Технологии&Авто

Apple разрабатывает новые спутниковые функции для iPhone — инсайдер

Apple работает над расширением возможностей спутниковой связи для iPhone. Компания тестирует несколько новых решений, которые должны обеспечить более широкий спектр использования этой технологии.

Об этом сообщил журналист Bloomberg Марк Гурман.

Какие функции тестирует Apple

Среди разработок — поддержка навигации в Apple Maps без доступа к мобильной сети или Wi-Fi, а также возможность отправки фотографий в Messages через спутниковое соединение.

Отдельно отмечается, что Apple стремится сделать использование спутниковой связи более естественной, в частности, обеспечить ее работу даже в помещениях, без необходимости направлять устройство в сторону открытого неба.

Кроме того, компания хочет интегрировать поддержку технологии 5G NTN, позволяющую базовым станциям использовать спутники для расширения покрытия.

Также рассматривается создание фреймворка Satellite API, что позволит сторонним разработчикам интегрировать спутниковую связь в собственные приложения.

В то же время сообщается, что Apple не планирует обеспечивать телефонные звонки, видеовызовы или просмотр через спутники.

Сейчас функции спутниковой связи доступны бесплатно, но в будущем пользователи могут получить возможность оплачивать дополнительные услуги непосредственно операторам спутниковой связи.

Также компания рассматривает вариант платных пакетов расширенной поддержки в сотрудничестве с такими партнерами, как SpaceX.

По словам Гурмана, внутри Apple обсуждали создание собственного спутникового сервиса, однако от этой идеи отказались во избежание позиционирования компании как оператора связи.

