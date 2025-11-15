Quantinuum разработала самый точный в мире квантовый компьютер Helios Сегодня 06:08 — Технологии&Авто

Quantinuum разработала самый точный в мире квантовый компьютер Helios, Фото: Quantinuum

Компания Quantinuum объявила о запуске Helios — самого мощного на сегодняшний день квантового компьютера, установившего рекорд по точности и масштабируемости.

Система, созданная на основе предыдущей модели H2, почти удвоила количество кубитов.

В чем состоит технологический прорыв Helios

Helios оснащен 98 полностью связанными кубитами и демонстрирует самую высокую в области точность: 99,9975% для однокубитных и 99,921% для двухкубитных вентилей. Таких показателей нет ни в какой другой коммерческой системе.

По словам генерального директора компании Раджиба Хазры, Helios — это гармоничное сочетание аппаратного и программного обеспечения, создающее уникальную платформу для научных открытий.

Во время тестов с использованием метода случайного отбора цепей (RCS) — того, что Google применяла для демонстрации квантового преимущества — Helios достиг результатов, которые классическим суперкомпьютерам выполнить практически невозможно.

По подсчетам Quantinuum, для достижения аналогичной производительности классическая система должна потребить больше энергии, чем производит Солнце, тогда как Helios работает на уровне энергопотребления обычной серверной стойки.

В новой архитектуре ионной ловушки использованы бариевые кубиты вместо итербиевых. Это позволило перейти на лазеры видимого диапазона вместо ультрафиолетовых, снизить расходы и повысить надежность. Барий также обеспечивает возможность обнаружения и устранения ошибок на атомном уровне, что улучшает стабильность вычислений.

Helios способен совмещать классические и квантовые вычисления, ускоренные графическими процессорами, в рамках одной программы. Благодаря этому система может динамически адаптировать алгоритмы в реальном времени.

Из 98 физических кубитов 94 превращаются в логические, полностью запутанные в одном из самых больших квантовых состояний, когда-либо зафиксированных.

Используя код Iceberg, разработанный Quantinuum, система достигает почти идеальной точности и исправляет 48 логических ошибок при коэффициенте кодирования 2:1 — результат, еще недавно считавшийся недостижимым.

Helios уже применяется в научных и корпоративных исследованиях, включая проекты SoftBank и JPMorgan Chase, а также в моделировании высокотемпературной сверхпроводимости и квантового магнетизма.

Система доступна через облачную платформу Quantinuum или в локальном развертывании с поддержкой чипов NVIDIA GB200.

