Представлена ​​первая в мире операционная система для квантовых компьютеров — Finance.ua

Представлена ​​первая в мире операционная система для квантовых компьютеров Сегодня 03:41 — Технологии&Авто

Представлена ​​первая в мире операционная система для квантовых компьютеров

Мир наконец-то увидел первую операционную систему, созданную специально для квантовых компьютеров. QNodeOS обещает совершить настоящую революцию — объединить различные квантовые машины в единую сеть и проложить путь к квантовому интернету.

Что известно

Впервые представлена ​​операционная система, разработанная исключительно для квантовых компьютеров — QNodeOS. Ее создали для управления будущими квантовыми сетями и обеспечения взаимодействия между машинами с разными типами кубитов. Эта ОС должна стать основой для формирования квантового Интернета, сообщает LiveScience

В отличие от традиционных ОС, таких как Windows или iOS, управляющие стандартными компьютерами, большинство квантовых систем создаются под отдельные задачи — например, проведение экспериментов или симуляций. Такая специализация ограничивает их функциональность и затрудняет соединение между собой. Дополнительно существуют различные типы квантовых компьютеров, которые используют свои собственные методы управления кубитами.

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12 марта в журнале Nature появилось исследование, где впервые описана универсальная ОС для квантовых вычислений. Она совместима с любым типом квантовой машины, независимо от используемых кубитов. Благодаря ей становится возможным централизованное управление несколькими квантовыми компьютерами, даже если они построены на разных технологиях.

В сердце QNodeOS два ключевых компонента: классический сетевой процессор (CNPU), инициирующий выполнение кода, и квантовый сетевой процессор (QNPU), управляющий квантовыми операциями. Вместе они обеспечивают работу квантового устройства под названием QDevice — физической платформы для выполнения квантовых вентилей, измерений и запутываний.

Чтобы операционная система могла взаимодействовать с конкретным квантовым оборудованием, в нее встроен специальный компонент — QDriver. Именно он отвечает за перевод независимых от платформы инструкций в специфические команды для разных типов квантовых устройств. Это позволяет QNodeOS оставаться универсальным.

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Для работы с сетями система использует NetQASM — универсальную архитектуру инструкций, позволяющую писать квантовые программы, независимо от типа компьютера.

Разработчики уже продемонстрировали возможности QNodeOS, объединив три разных квантовых компьютера — два на основе алмазов и азота и один на электрически контролируемых атомах. Они запустили тестовую программу, подобно тому как обычные компьютеры используют облачные сервисы для вычислений.

Впереди — дополнительные эксперименты. Команда хочет протестировать QNodeOS на большем количестве устройств и при увеличенных расстояниях между ними.

QNodeOS — это прорыв, который может кардинально изменить ландшафт квантовых технологий. Она не только открывает путь к распределенным квантовым вычислениям, но и становится первым шагом к созданию полноценного квантового интернета.

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