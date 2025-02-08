В Канаде представили первый масштабируемый фотонный квантовый компьютер: в чем его особенность — Finance.ua
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В Канаде представили первый масштабируемый фотонный квантовый компьютер: в чем его особенность

Технологии&Авто
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Команда инженеров, физиков и компьютерных специалистов канадской компании Xanadu Quantum Technologies Inc. совершила настоящий прорыв в области квантовых вычислений, представив первый в мире прототип масштабируемого и подъемного подключаемого фотонного квантового компьютера.
В своей статье, опубликованной в журнале Nature, группа ученых подробно описывает процесс создания этого уникального устройства.

Особенности изобретения

Они разработали модульную конструкцию, позволяющую легко масштабировать компьютер практически до любого желаемого размера.
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В отличие от традиционных квантовых компьютеров, нуждающихся в сложных системах охлаждения и работающих при экстремально низких температурах, разработка Xanadu основана на фотонах и функционирует при комнатной температуре. Это делает его более доступным и простым в использовании.
Прототип состоит из четырех серверных стоек, объединенных в единую сеть. Каждая стойка выполняет определенную функцию: генерация кубитов, хранение, очищение, маршрутизация и обработка информации.
В Канаде представили первый масштабируемый фотонный квантовый компьютер: в чем его особенность
Особенностью этого квантового компьютера является его модульность. Базовый блок с несколькими кубитами может быть легко расширен путем добавления новых блоков, что значительно увеличивает вычислительную мощность системы.

Потенциал технологии

Исследователи предполагают, что тысячи таких стоек могут быть соединены между собой с помощью волоконных кабелей, образуя огромный квантовый компьютер с невероятными вычислительными возможностями.
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Во время тестирования система успешно создала уникальное запутанное состояние с миллиардами мод, что подтверждает способность выполнять сложные и масштабные вычисления с высокой степенью отказоустойчивости.
Этот прорыв открывает новые горизонты для развития квантовых технологий и приближает к созданию мощных вычислительных систем, способных решать задачи, недоступные для современных компьютеров.
По материалам:
НВ
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