Квантовые вычисления: потенциальная угроза для будущего Bitcoin — Finance.ua

Квантовые вычисления: потенциальная угроза для будущего Bitcoin Сегодня 23:23 — Криптовалюта

Квантовые вычисления: потенциальная угроза для будущего Bitcoin

В ближайшие 10 лет Bitcoin может оказаться перед самой большой угрозой, которую многие криптоинвесторы игнорируют — квантовыми вычислениями. Эта технология может позволить злоумышленникам значительно легче взламывать шифрование и похищать криптовалюту.

Об этом пишет The Wall Street Journal.

Что такое квантовые вычисления

Квантовые компьютеры, в отличие от традиционных, используют кубиты — единицы информации, которые могут одновременно находиться в состояниях 0 и 1.

Читайте также Google презентовала квантовый чип Willow, способный решать задачи за считаные минуты

Это позволяет вычислять гораздо быстрее, а Google даже утверждает, что чип Willow обрабатывает данные в параллельных мирах.

Хотя у этой технологии есть много полезных применений, она также может повлечь за собой негативные последствия, такие как взлом шифрования.

Угроза для Bitcoin

Исследователи полагают, что до появления квантовых устройств, способных взломать шифрование Bitcoin, осталось десятилетие или больше. Однако даже после этого криптовалютное сообщество не сможет быстро разработать и принять необходимые меры безопасности.

В 2022 году Институт Гудзона опубликовал прогноз, что квантовые атаки на шифрование криптовалют могут нанести ущерб на уровне $3 триллионов на рынках криптовалют и других финансовых сферах. Это приведет к серьезным экономическим рецессиям.

Одной из целей будущих атак может стать стратегический криптовалютный резерв США, который намерен создать следующий президент Дональд Трамп.

Злоумышленники, которые не смогли бы пробраться в такое хранилище с помощью обычных компьютеров, получат такую ​​возможность с развитием квантовых вычислений.

Читайте также IBM представила свой самый мощный квантовый процессор

«Bitcoin станет непредсказуемой мишенью. У банков есть определенное регулирование, они обладают определенными механизмами защиты и способностью покрывать своих клиентов, тогда как Bitcoin — это Дикий Запад. Ваш кошелек не возместит вам ущерб, если ваш Bitcoin похитят», — сказал Скип Санзери, соучредитель QuSecure, стартапа, специализирующийся на квантово-устойчивой кибербезопасности.

Некоторые криптоветераны, однако, уверены, что у них достаточно времени, чтобы принять необходимые меры безопасности и устранить возможные уязвимости.

Эмин Гюн, основатель криптовалюты Avalanche, отмечает, что хотя квантовый апокалипсис неизбежен, время на подготовку еще есть, паниковать пока рано.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.