США ограничат инвестиции в ИИ, полупроводники, микроэлектронику и квантовые вычисления в Китае — Finance.ua

США ограничат инвестиции в ИИ, полупроводники, микроэлектронику и квантовые вычисления в Китае 23.10.2024, 00:50 — Технологии&Авто

Согласно правительственному сообщению, правила, которые запретят определенные американские инвестиции в отрасль искусственного интеллекта в Китае, находятся на финальном этапе рассмотрения, что свидетельствует об их быстром внедрении.

Об этом пишет Reuters.

Эти правила, которые также обяжут американских инвесторов сообщать Министерству финансов о некоторых инвестициях в ИИ и других чувствительных технологиях, следуют из исполнительного указа, подписанного президентом Джо Байденом в августе 2023 года. Цель указа — предотвратить использование американских знаний и опыта для развития военного потенциала Китая.

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Окончательные правила, направленные на контроль внешних инвестиций в китайский ИИ, полупроводники, микроэлектронику и квантовые вычисления, находятся на рассмотрении в Офисе управления и бюджета. Обычно это означает, что они будут обнародованы в течение следующей недели.

«Мне кажется, они пытаются опубликовать это до выборов», — отметила Лора Блэк, бывшая сотрудница Министерства финансов, ныне юрист в Akin Gump в Вашингтоне, имея в виду президентские выборы в США 5 ноября. Она добавила, что отдел министерства, контролирующий регулирование, обычно предоставляет по меньшей мере 30-дневный срок до вступления в силу таких правил.

В июне Министерство финансов опубликовало проект правил с рядом исключений и предоставило общественности возможность их прокомментировать. Проект возлагает ответственность на американских граждан и компании за определение операций, подлежащих ограничениям.

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Представитель министерства отказался от комментариев.

Блэк ожидает, что окончательные правила дополнительно уточнят сферу охвата искусственного интеллекта и порог партнеров с ограниченной ответственностью. Предложенные правила запрещают операции в сфере ИИ для определенных целей и систем, обученных с использованием определенной вычислительной мощности. Они потребуют сообщения об операциях, связанных с разработкой систем ИИ или полупроводников, которые не запрещены другим способом.

Среди предлагаемых исключений — публично торгующиеся ценные бумаги, такие как индексные и взаимные фонды, определенные инвестиции с ограниченным партнерством и некоторые виды синдицированного долгового финансирования.

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