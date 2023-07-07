Новые санкции не остановят рост Китая в полупроводниковой сфере — Finance.ua

Новые санкции не остановят рост Китая в полупроводниковой сфере Сегодня 04:33 — Фондовый рынок

Нидерланды 30 июня ввели новые ограничения на экспорт передовых технологий для производства полупроводников в Китай. Несмотря на эти и предыдущие санкции США, Японии и Нидерландов, аналитики предсказывают, что доля китайских полупроводниковых компаний в производстве чипов на 300 мм полупроводниковых пластинах, вероятно, вырастет с 24% в 2022 году до примерно 26% в 2026 году. Кроме того, если экспорт оборудования для 40 нм и 28 нм техпроцессов в конце концов не будет закрыт, то доля Китая вырастет до 28% к 2026 году. Этот потенциал роста не следует игнорировать.

Новые ограничения на экспорт затрагивают несколько производственных процессов, включая оборудование для фотолитографии, осаждения и эпитаксии. С 1 сентября экспорт всех контролируемых товаров потребует формального разрешения. Исследования показывают, что китайские полупроводниковые компании в основном используют зрелые технологии, такие как 55 нм, 40 нм и 28 нм. Кроме того, спрос на осаждающее оборудование в основном может быть удовлетворен местными китайскими поставщиками, что означает минимальные опасения относительно расширения и развития производства полупроводников. Однако основным ограничительным фактором остается оборудование, используемое в фотолитографии.

Фотолитография представляет собой исключительно сложный процесс, состоящий из множества этапов. Компании вкладывают миллиарды долларов в его усовершенствование с целью производства более мелких, быстрых и энергоэффективных транзисторов.

По самому худшему сценарию первыми пострадают предприятия SMIC в Пекине и Шанхае, а также заводы Nexchip A3/A4 в Хэфее. Оценки показывают, что заводы Nexchip могут испытать значительно меньшие перебои, поскольку их краткосрочная производственная стратегия сосредоточена на более зрелых технологиях. А вот предприятия SMIC в Пекине и Шанхае могут быть вынуждены отложить свои планы по расширению в ожидании разрешения на продление поставок оборудования.

Между тем Китай ограничил вывоз из страны металлов, критически важных для производства чипов, в качестве ответных мер на его сдерживание со стороны США и их союзников, призвав последних не злоупотреблять санкциями. Как стало известно на днях, американский производитель полупроводниковых пластин, AXT, уже запросил у властей Китая лицензии на покупку галлия и германия.

Санкции США в основном направлены на сдерживание развития Китая в передовых, а не зрелых техпроцессах. Хотя совместные усилия США, Японии и Нидерландов по экспортному регулированию охватывают оборудование, используемое и в новых, и в зрелых техпроцессах, именно оборудование для передовых процессов менее 45 нм до более передовых потребует специальных разрешений на экспорт. Поэтому нельзя исключать сложности поставок оборудования для зрелых техпроцессов в диапазоне от 45 до 28 нм.

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