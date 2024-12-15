Google презентовала квантовый чип Willow, способный решать задачи за считаные минуты — Finance.ua

Google презентовала квантовый чип Willow, способный решать задачи за считаные минуты Сегодня 06:17 — Технологии&Авто

Google презентовала квантовый чип Willow, способный решать задачи за считаные минуты

Компания Google представила новый квантовый чип Willow, который менее чем за пять минут способен решить вычисления, для выполнения которых самым быстрым в мире суперкомпьютерам понадобилось бы десять септильонов лет.

Об этом сообщает BBC.

Как отмечают в компании, новый квантовый чип прокладывает путь к полезному, крупномасштабному квантовому компьютеру.

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Однако эксперты BBC отмечают, что сейчас он представляет собой по большей мере экспериментальное устройство. Этому квантовому компьютеру, мощности которого будет достаточно, чтобы решить широкий круг проблем реального мира, еще требуются годы и финансовые вложения.

Руководитель лаборатории, которая разработала чип, Хартмут Невен говорит, что Willow будут использовать в некоторых практических целях, но пока не предоставляет больше деталей.

Он также добавил, что чип, который сможет выполнять коммерческие программы, не появится раньше конца десятилетия. Изначально эти приложения будут симуляцией систем, где важны квантовые эффекты.

В то же время Невен назвал Willow «лучшим квантовым процессором, созданным сейчас».

Исследователи Google говорят, что им удалось спроектировать и запрограммировать новый чип, чтобы уровень ошибок по всей системе снизился с увеличением количества кубитов.

Кроме того, чип выполнил сложную задачу выборки случайных схем (RCS) менее чем за пять минут, тогда как самый быстрый суперкомпьютер в мире Frontier выполнил бы его за 10 септильонов лет.

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