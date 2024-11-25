OpenAI будет платить в Украине «налог на Google» с 2025 года — Finance.ua

OpenAI будет платить в Украине «налог на Google» с 2025 года Сегодня 17:40 — Фондовый рынок

OpenAI будет платить в Украине «налог на Google» с 2025 года

Создатель ChatGPT — компания OpenAI — с 1 января 2025 года начнет платить так называемый «налог на Google» в Украине.

Об этом сообщается в рассылке для пользователей платной версии ChatGPT, отправленной 25 ноября.

Пользователям необходимо обновить свою учетную запись OpenAI, добавив действительный идентификатор плательщика НДС, говорится в письме, которое есть в распоряжении Forbes Ukraine.

Если пользователь является зарегистрированным плательщиком НДС в Украине и имеет соответствующий идентификационный номер, его нужно указать в разделе «Налоговый статус и идентификационный номер» своего аккаунта OpenAI.

В случае если пользователь не предоставит действительного налогового номера до 1 января, компания будет вынуждена начислить и взыскать НДС в размере 20% с его счета-фактуры.

Напомним, в июне 2021 года Верховная Рада приняла закон о «налоге на Google», который обязал иностранные техногиганты платить 20% НДС, как и украинский бизнес. Закон вступил в силу с 1 января 2022 года.

Необходимость цифрового налога объяснили потерями госбюджета и неконкурентными условиями местных компаний. По оценке Гетманцева, только от рекламных услуг бюджет раньше терял около 3 млрд грн.

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