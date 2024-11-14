«Налог на Google»: Гетманцев сообщил, сколько денег принесли технологические компании — Finance.ua

«Налог на Google»: Гетманцев сообщил, сколько денег принесли технологические компании Сегодня 11:00 — Казна и Политика

«Налог на Google»: Гетманцев сообщил, сколько денег принесли технологические компании

Завершилась кампания декларирования лицами-нерезидентами, которые осуществляют операции по поставке электронных услуг физическим лицам за ІІІ квартал 2024 года.

По словам главы Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниила Гетманцева, это принесло «хорошие результаты».

По результатам декларирования 123 плательщика подали отчеты и задекларировали более 3,1 млрд грн налоговых обязательств (32,5 млн евро и 38,7 млн ​​долл. США).

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По сравнению с начислением налога за предыдущий квартал текущего года произошел рост задекларированных обязательств по НДС за цифровые услуги на более чем 7%.

Как отметил Гетманцев, в ІІІ квартале 2024 года привлечены к налогообложению 7 новых налогоплательщиков, среди них — известные международные компании:

Zoho Corp (реализация программного обеспечения для ведения бизнеса),

Notion Labs (оригинальная продукция для андроидов),

Fx Repley (специальное программное обеспечение) и другие.

«Привлекает внимание тот факт, что кроме постоянных лидеров декларирования НДС по цифровым услугам Google, Apple, Meta platforms, Valve Corp, которые задекларировали и уплатили НДС более 2,2 млрд грн, еще до наступления предельного срока, новые компании: Upwork Global, Sony, Etsy, уплатили существенные 300 млн грн», — написал он.

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Гетманцев обратил внимание на значительное увеличение начислений от поставщиков информационных услуг Uber, Uklon и Bolt, которыми за ІІІ квартал 2024 года начислен налог 89,4 млн грн. Это по сравнению с предыдущим кварталом более 20 млн гривен.

«Честная конкуренция дает результат», — написал он.

Поставщики услуг в индустрии развлечений для взрослых — Only Fans и сервис PornHub уплатили в 2024 году 58,4 млн грн налога на добавленную стоимость.

«Крупные международные цифровые компании увеличивают свое присутствие на украинском рынке и ответственно работают на укрепление украинской экономики и приближение нашей победы», — резюмировал он.

Справка Finance.ua:

Ранее он сообщал, что налоговики после проведенных в январе-сентябре 2024 года аудитов доначислили налогоплательщикам на 110,9 млрд грн. По его информации, из всей суммы доначисленных налогов добровольно согласованные обязательства составили 17,3 млрд грн. Остальное обжаловали в судах.

За январь-сентябрь 2024 года организаторы азартных игр перечислили в бюджет 13,5 млрд грн налогов, что вдвое больше, чем за тот же период прошлого года.

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