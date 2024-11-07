Как в Израиле: Гетманцев предлагает принудительно продавать военные облигации населению — Finance.ua

Как в Израиле: Гетманцев предлагает принудительно продавать военные облигации населению Сегодня 12:00 — Личные финансы

Как в Израиле: Гетманцев предлагает принудительно продавать военные облигации населению

Председатель комитета Верховной Рады по финансам, налоговой и таможенной политике предлагает ввести обязательную покупку ОВГЗ населением на 7% от дохода.

Такую идею чиновник выдвинул в своем Telegram-канале, назвав ее «первой попыткой публично обсудить этот сложный вопрос».

По его словам, опыт некоторых стран, проходивших через большие войны, свидетельствует, что одних рыночных стимулов для мобилизации внутренних сбережений на нужды сил безопасности и обороны может быть недостаточно.

«В том же Израиле, который у нас принято рассматривать как образец страны, более 70 лет успешно обороняющейся от превосходящих сил стран-противников, в 70-х гг. прошлого века был введен ряд обязательных накопительных схем, в т. ч. для финансирования растущих затрат безопасности. Одним из таких инструментов была долгосрочный обязательный военный заем (defense loan)», — отмечает Гетманцев.

Условия на которых он размещался:

На покупку военных облигаций в обязательном порядке уходило 7% от облагаемого налогом дохода работнпика, самозанятого, дохода предприятия.

работнпика, самозанятого, дохода предприятия. Ставка доходности — 5%, доход по облигациям не облагался налогом.

Тело займа дополнительно индексировалось на индекс стоимости жизни.

Первые ссуды (с 1970 года) должны были быть погашены в 1986 году, 12 равными месячными платежами.

Проценты платились равными траншами каждые 3 года, начиная с октября 1977 года.

По словам Гетманцева, обязательный военный заем, просуществовавший чуть более 5 лет, стал важным источником финансирования военных усилий Израиля в период до войны Судного дня (1973) и первые годы после нее.

Можно ли это ввести в Украине?

Нардеп говорит, что вопрос, может ли подобная обязательная накопительная схема быть введена в Украине (исключительно на военное время и исключительно на финансирование сил безопасности и обороны) — глубоко политическая, общественная и профессиональная дискуссия.

«Да, у нас уже есть военный сбор (кстати подобный военный сбор, war levy, был и в Израиле). Впрочем, конечно — это разные инструменты финансирования военных усилий, общего у которых — разве что обязательное участие в уплате налога или приобретении облигаций», — говорится в сообщении.

Поэтому Даниил Гетманцев считает, что на стороне государственных банков «должны перейти к определенному формату обязательной покупки военных облигаций» на основе индивидуальных планов, которые должны разработать Минфин и НБУ.

«Поборникам либеральных идей отвечу сразу, что не считаю такие предложения адекватными для мирного времени. Однако война продолжается, и сколько она будет продолжаться — никто не знает. Независимо от результатов выборов в США, внешней поддержки, мы должны наращивать дополнительные внутренние источники финансирования военных усилий», — подытожил Гетманцев.

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