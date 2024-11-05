Налоговики доначислили бизнесу более 100 миллиардов налогов — Гетманцев — Finance.ua
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Налоговики доначислили бизнесу более 100 миллиардов налогов — Гетманцев

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Налоговики доначислили бизнесу более 100 миллиардов налогов — Гетманцев
Налоговики доначислили бизнесу более 100 миллиардов налогов — Гетманцев
Налоговики после проведенных в январе-сентябре 2024 года аудитов доначислили налогоплательщикам на 110,9 млрд грн.
Об этом сообщил глава Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.
По его информации, из всей суммы доначисленных налогов добровольно согласованные обязательства составили 17,3 млрд грн. Остальные обжаловали в судах.
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«По результатам рассмотрения на всех уровнях судебного обжалования, принято решений в пользу ГНС на 37,9 млрд грн, или 63% от рассмотренных. По остальным доначисленным суммам обжалования продолжаются», — сообщил Гетманцев.
Напомним, в 2024 году Совет бизнес-омбудсмена провел расследование по налоговым проверкам, которые являлись основным источником жалоб от бизнеса, поступивших в учреждение за последние месяцы.
Совет выяснил, что 99% налоговых поступлений обеспечиваются именно за счет добровольной уплаты налогов, а доля поступлений от доначислений, определенных в результате проверок, за последние 6 лет не достигала и 1%.
По материалам:
Finance.ua
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