Продавцам электроники после проверок доначислили более 2 миллиардов налогов — Finance.ua
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Продавцам электроники после проверок доначислили более 2 миллиардов налогов

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Продавцам электроники после проверок доначислили более 2 миллиардов налогов
Продавцам электроники после проверок доначислили более 2 миллиардов налогов
Налоговая служба провела 1590 проверок точек продаж электронной техники и по их результатам насчитала продавцам 2,16 млрд грн налогов.
Об этом сообщает заместитель председателя парламентского комитета по налогам и финансам Ярослав Железняк.
В настоящее время продолжается более 170 фактических проверок компаний, продающих электронную технику, в том числе технику Apple, включая такие сети под ТМ «Ябко», «Yabluka», «Srylus», «Техно Еж», «Touch», «eStore», «iStore» «, «iPeople», «Appleroom».
Продавцам электроники после проверок доначислили более 2 миллиардов налогов
«В наиболее популярных сетях стоял „хронометраж“. Это когда работник налоговой физически находится в магазине», — уточнил Железняк.
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Он опубликовал данные, когда во время хронометража в одной из сетей продаж средняя выручка была в три раза выше, чем когда в магазине отсутствовал работник налоговой.
Также Железняк поделился интересной статистикой.
  • По его словам, в 2022-м, в первый год полномасштабной войны, в Украину ввезли техники Apple на $313,2 млн.
  • В 2023 году уже эта сумма упала до $289,8 млн.
«Ну и в этом году, с января по сентябрь завезли всего на $199,2 млн. Я здесь позволю себе экстраполяцию (с 8 месяцев на 12), то получится сумма примерно под $299 млн. Правда странно, что сумма падает? Притом что откровенно в 2022-м явно не до техники Apple было», — написал Железняк.
По материалам:
Економічна Правда
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