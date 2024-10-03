Продавцам электроники после проверок доначислили более 2 миллиардов налогов — Finance.ua

Продавцам электроники после проверок доначислили более 2 миллиардов налогов Сегодня 16:46

Продавцам электроники после проверок доначислили более 2 миллиардов налогов

Налоговая служба провела 1590 проверок точек продаж электронной техники и по их результатам насчитала продавцам 2,16 млрд грн налогов.

Об этом сообщает заместитель председателя парламентского комитета по налогам и финансам Ярослав Железняк.

В настоящее время продолжается более 170 фактических проверок компаний, продающих электронную технику, в том числе технику Apple, включая такие сети под ТМ «Ябко», «Yabluka», «Srylus», «Техно Еж», «Touch», «eStore», «iStore» «, «iPeople», «Appleroom».

«В наиболее популярных сетях стоял „хронометраж“. Это когда работник налоговой физически находится в магазине», — уточнил Железняк.

Он опубликовал данные, когда во время хронометража в одной из сетей продаж средняя выручка была в три раза выше, чем когда в магазине отсутствовал работник налоговой.

Также Железняк поделился интересной статистикой.

По его словам, в 2022-м, в первый год полномасштабной войны, в Украину ввезли техники Apple на $313,2 млн.

В 2023 году уже эта сумма упала до $289,8 млн.



«Ну и в этом году, с января по сентябрь завезли всего на $199,2 млн. Я здесь позволю себе экстраполяцию (с 8 месяцев на 12), то получится сумма примерно под $299 млн. Правда странно, что сумма падает? Притом что откровенно в 2022-м явно не до техники Apple было», — написал Железняк.

Економічна Правда По материалам:

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