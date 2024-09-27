45 гривен за доллар: Железняк объяснил, что означает курс в проекте госбюджета-2025 — Finance.ua

45 гривен за доллар: Железняк объяснил, что означает курс в проекте госбюджета-2025 Сегодня 08:02 — Валюта

45 гривен за доллар: Железняк объяснил, что означает курс в проекте госбюджета-2025

Согласно проекту бюджета, прогнозируемый обменный курс на 2025 год составляет 45 гривен за доллар США. Однако спрогнозировать точные значения курса гривны невозможно.

Народный депутат Ярослав Железняк объяснил , как правильно понимать эту цифру.

Он отметил три пункта:

в бюджет не закладывается курс, он есть только в макропрогнозе;

почти никогда этот курс не совпадает с реальной ситуацией;

этот курс закладывается чиновниками под цифры государственного бюджета.

«Для демонстрации сделал вам табличку как прогноз совпадает с реальностью — коротко, почти никак. Раз в 10 лет угадывают», — отметил Железняк.

Депутат привел несколько причин, зачем этот курс упоминается в макропрогнозе:

потому что нужно посчитать, сколько придет иностранной помощи в гривне, сколько расходов будет на обслуживание долга;

нужно рассчитать доходы от таможни и акцизы, которые в основном напрямую зависят от курса;

нужно «прикинуть» расходы, которые тоже завязаны на импорт.

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Все это Минфин считает с запасом, поэтому очень часто курс в макропрогнозе специально завышен, чтобы перестраховаться и согласовать бюджет с партнерами. Поэтому я очень советую относиться к курсу 45 грн за доллар в следующем году очень скептически. Правильный ответ — никто не знает, какой курс будет", — отметил Железняк.

Напомним, ранее экономист Центра экономической стратегии Александра Мироненко отмечала , что Кабинет Министров заложил в проект государственного бюджета на 2025 год среднегодовой курс 45 гривен за доллар. Но сейчас невозможно спрогнозировать, каким он будет. «Это предположение для бюджетных расчетов, но ни правительство, ни НБУ не будут устанавливать курс на таком уровне своими решениями. Поэтому в действительности прогнозировать точные значения курса гривны просто невозможно», — констатирует экономистка.

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