От чего будет зависеть изменение курса доллара: ответ НБУ — Finance.ua

От чего будет зависеть изменение курса доллара: ответ НБУ
Национальный банк Украины не намерен менять свою политику на валютном рынке. Регулятор будет контролировать курс, чтобы добиться снижения уровня инфляции.
Об этом сказал заместитель председателя НБУ Сергей Николайчук в интервью Центру экономической стратегии.
«Логика наших действий четко вписывается в ту стратегию постепенного перехода к инфляционному таргетированию и смягчению валютных ограничений и переходу к управляемой гибкости обменного курса, которую в прошлом году мы утвердили в результате сотрудничества и обсуждения с нашими коллегами из Международного валютного фонда», — сказал он.
Николайчук напомнил, неделю назад Совет Национального банка утвердил основные принципы денежно-кредитной политики на среднесрочную перспективу, где, кроме утверждения режима гибкого инфляционного таргетирования, также и закрепил основы валютно-курсовой политики, которая остается неизменной.
«Мы своими действиями продолжим закрывать дефицит структурного дефицита валюты частного сектора, который у нас складывается в условиях полномасштабной войны. Мы своими действиями будем помогать валютному рынку избегать чрезмерных курсовых колебаний, и мы будем своими действиями обеспечивать такую ситуацию, за которой мы будем сохранять контроль как за курсовыми и инфляционными ожиданиями, а также будем выполнять свои задачи и обеспечение привлекательности инструментов в национальной валюте и, собственно, курсовые параметры», — добавил замглавы НБУ.
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Николайчук отметил, что действия НБУ на валютном рынке будут калиброваться, как это делают от монетарного комитета до монетарного комитета.
«В то же время, общая направленность наших действий будет оставаться неизменной», — сказал он.
НБУ после ожидаемого скачка инфляции в конце этого года до 8,5% будет направлять свои действия на то, чтобы развернуть инфляцию и в следующем году снизить ее.
«Там примерно до 7%, и уже там достичь своих целей с 5% в 2026 году. Понятно, что этого невозможно будет сделать, если мы не сможем выполнить те задачи валютно-курсовой политики, которые перечислил», — пояснил Николайчук.
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