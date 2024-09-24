Что будет с курсом доллара в следующем году и дойдет ли до 45 — Finance.ua

Что будет с курсом доллара в следующем году и дойдет ли до 45
В следующем году курс доллара к гривне вырастет. Он может составить более 44 грн.
Об этом в комментарии РБК-Украина заявил руководитель аналитического департамента инвесткомпании Concorde Capital Александр Паращий.
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Эксперт напомнил, что правительство закладывает в проекте госбюджета-2025 курс 45 гривен. Таким образом, доллар по сравнению с этим годом подорожает чуть более чем на 10%.
«По моему мнению, то, что они закладывают, немного многовато, но не выглядит как-то совсем нереалистично. Я больше склонялся, что средний курс в следующем году будет где-то в районе 44−44,5. Это выглядит более достижимо даже с точки зрения безопасности НБУ», — отметил Паращий.
Он напомнил, что в последний год Нацбанк пытался держать паритет между увеличением цены доллара в обменниках и ставками на гривневые депозиты.
«Если средний курс будет не 45, а 44 в следующем году, то недополучение бюджета в виде НДС на импортные товары и пошлины составит примерно до 20 млрд гривен. Это не супер критическая сумма», — считает эксперт.
Он также уточнил, что НБУ более оптимистично видит рост экономики в следующем году, поэтому недополучение налога на импорт из-за более низкого курса может быть компенсировано за счет лучших сборов налогов.
Напомним, старший экономист Центра экономической стратегии Юрий Гайдай считает, что если в следующем году будет достаточно внешнего финансирования, то не будет причин для Нацбанка отходить от режима управляемой гибкости. Этот режим предусматривает плавную девальвацию гривны под контролем НБУ.
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Экономист Олег Гетьман прогнозирует постепенный рост курса доллара до 42 грн до конца года. НБУ контролирует ситуацию на межбанке, а золотовалютные резервы находятся на максимальном уровне.
Хеджирование валютных рисков не следует проводить на эмоциях. Банкиры не советуют покупать валюту по максимальной цене, «когда есть ажиотажный скачок».
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