Что будет с курсом доллара в следующем году и дойдет ли до 45 — Finance.ua

Что будет с курсом доллара в следующем году и дойдет ли до 45 Сегодня 11:02 — Валюта

Что будет с курсом доллара в следующем году и дойдет ли до 45

В следующем году курс доллара к гривне вырастет. Он может составить более 44 грн.

Об этом в комментарии РБК-Украина заявил руководитель аналитического департамента инвесткомпании Concorde Capital Александр Паращий.

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Эксперт напомнил, что правительство закладывает в проекте госбюджета-2025 курс 45 гривен. Таким образом, доллар по сравнению с этим годом подорожает чуть более чем на 10%.

«По моему мнению, то, что они закладывают, немного многовато, но не выглядит как-то совсем нереалистично. Я больше склонялся, что средний курс в следующем году будет где-то в районе 44−44,5. Это выглядит более достижимо даже с точки зрения безопасности НБУ», — отметил Паращий.

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Он напомнил, что в последний год Нацбанк пытался держать паритет между увеличением цены доллара в обменниках и ставками на гривневые депозиты.

«Если средний курс будет не 45, а 44 в следующем году, то недополучение бюджета в виде НДС на импортные товары и пошлины составит примерно до 20 млрд гривен. Это не супер критическая сумма», — считает эксперт.

Он также уточнил, что НБУ более оптимистично видит рост экономики в следующем году, поэтому недополучение налога на импорт из-за более низкого курса может быть компенсировано за счет лучших сборов налогов.

Напомним, старший экономист Центра экономической стратегии Юрий Гайдай считает , что если в следующем году будет достаточно внешнего финансирования, то не будет причин для Нацбанка отходить от режима управляемой гибкости. Этот режим предусматривает плавную девальвацию гривны под контролем НБУ.

Экономист Олег Гетьман прогнозирует постепенный рост курса доллара до 42 грн до конца года. НБУ контролирует ситуацию на межбанке, а золотовалютные резервы находятся на максимальном уровне.

Хеджирование валютных рисков не следует проводить на эмоциях. Банкиры не советуют покупать валюту по максимальной цене, «когда есть ажиотажный скачок».

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