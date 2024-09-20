Эксперт спрогнозировал, как будет меняться курс доллара до конца года — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Эксперт спрогнозировал, как будет меняться курс доллара до конца года

Валюта
164
Эксперт спрогнозировал, как будет меняться курс доллара до конца года
Эксперт спрогнозировал, как будет меняться курс доллара до конца года
Экономист Олег Гетьман прогнозирует постепенный рост курса доллара до 42 грн до конца года. НБУ контролирует ситуацию на межбанке, а золотовалютные резервы находятся на максимальном уровне.
По его словам, золотовалютные резервы сейчас находятся на максимальном уровне и составляют 43 млрд долларов.
«НБУ в режиме управляемой гибкости достаточно хорошо справляется на межбанке и сглаживает колебания, так что курс будет постепенно стремиться к 42 на конец года, и никаких сюрпризов не ожидается», — отметил Гетьман.
Соучредительница первой в Украине финтех-экосистемы Concord Fintech Solutions Елена Соседка в комментарии отметила, что до конца года, вероятно, курс доллара продолжит расти. В целом до ​​2025 года, по словам эксперта, цена доллара может вырасти примерно на 2 гривны.
Читайте также
«Ожидаемый рост курса доллара до конца года можно объяснить нехваткой валюты на рынке, что обусловлено инфляционными рисками и ограничениями доступа к международным рынкам капитала. Важно, чтобы правительство и Национальный банк Украины принимали меры по стабилизации финансовой системы и повышению доверия инвесторов. На этом этапе приоритетом должно быть обеспечение макроэкономической стабильности и поддержка отечественного бизнеса», — отметила Елена Соседка.

Справка Finance.ua:

  • Национальный банк Украины считает курс доллара к гривне, который правительство закладывает в государственный бюджет, исключительно расчетным. Этот курс не влияет на решение НБУ. Об этом заявил заместитель главы НБУ Юрий Гелетий. Гелетий отметил, что в НБУ всегда говорят о том, что «завышенный курс может привести к завышенным налогам на импорт, может дать возможность в результате конвертации увеличить объем международной помощи в гривневом эквиваленте».
  • Средний курс доллара, который закладывают в бюджеты на 2025 год руководители компаний-членов Европейской бизнес-ассоциации, составляет 44 грн/доллар. Об этом свидетельствуют результаты опроса ЕБА «Прогнозы бизнеса на 2025 год».
По материалам:
УНН
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2024. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками "Партнерская", "Промо", "Акция", "Мнение", "Спецпроект", "Партнерский проект" размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.