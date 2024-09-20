Эксперт спрогнозировал, как будет меняться курс доллара до конца года — Finance.ua

Эксперт спрогнозировал, как будет меняться курс доллара до конца года Сегодня 13:02 — Валюта

Эксперт спрогнозировал, как будет меняться курс доллара до конца года

Экономист Олег Гетьман прогнозирует постепенный рост курса доллара до 42 грн до конца года. НБУ контролирует ситуацию на межбанке, а золотовалютные резервы находятся на максимальном уровне.

По его словам, золотовалютные резервы сейчас находятся на максимальном уровне и составляют 43 млрд долларов.

«НБУ в режиме управляемой гибкости достаточно хорошо справляется на межбанке и сглаживает колебания, так что курс будет постепенно стремиться к 42 на конец года, и никаких сюрпризов не ожидается», — отметил Гетьман.

Соучредительница первой в Украине финтех-экосистемы Concord Fintech Solutions Елена Соседка в комментарии отметила, что до конца года, вероятно, курс доллара продолжит расти. В целом до ​​2025 года, по словам эксперта, цена доллара может вырасти примерно на 2 гривны.

«Ожидаемый рост курса доллара до конца года можно объяснить нехваткой валюты на рынке, что обусловлено инфляционными рисками и ограничениями доступа к международным рынкам капитала. Важно, чтобы правительство и Национальный банк Украины принимали меры по стабилизации финансовой системы и повышению доверия инвесторов. На этом этапе приоритетом должно быть обеспечение макроэкономической стабильности и поддержка отечественного бизнеса», — отметила Елена Соседка.

Справка Finance.ua:

Национальный банк Украины считает курс доллара к гривне, который правительство закладывает в государственный бюджет, исключительно расчетным. Этот курс не влияет на решение НБУ. Об этом заявил заместитель главы НБУ Юрий Гелетий. Гелетий отметил, что в НБУ всегда говорят о том, что «завышенный курс может привести к завышенным налогам на импорт, может дать возможность в результате конвертации увеличить объем международной помощи в гривневом эквиваленте».

Средний курс доллара, который закладывают в бюджеты на 2025 год руководители компаний-членов Европейской бизнес-ассоциации, составляет 44 грн/доллар. Об этом свидетельствуют результаты опроса ЕБА «Прогнозы бизнеса на 2025 год».

УНН По материалам:

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