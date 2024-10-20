Организаторы азартных игр удвоили уплату налогов в 2024 году, — Гетманцев Вчера 18:20 — Казна и Политика

Организаторы азартных игр удвоили уплату налогов в 2024 году, — Гетманцев

За январь-сентябрь 2024 года организаторы азартных игр перечислили в бюджет 13,5 млрд грн налогов, что вдвое больше, чем за тот же период в прошлом году.

Об этом сообщил глава комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.

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«В общей сложности за 9 месяцев текущего года поступления от игорного бизнеса составили 13,5 млрд гривен, что в 2 раза больше, чем было уплачено за аналогичный период прошлого года», — говорится в сообщении.

Сколько уплатили в сентябре

В частности, в сентябре, по информации депутата, поступления от игорного бизнеса составили 1,8 млрд грн, что на 83,2% (+0,8 млрд грн) больше, если сравнить с сентябрем 2023 года.

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В составе поступлений 1,3 млрд грн занимает налог на прибыль. Объемы его уплаты выросли в 2,6 раза по сравнению с сентябрем прошлого года.

Напомним, по данным Опендатабот, более 7,8 тысячи украинцев находятся в Реестре лудоманов, по данным Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей (КРАИЛ). Количество людей с ограничениями из-за игровой зависимости увеличилось в 2 раза за первые полгода 2024 года.

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