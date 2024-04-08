Лидеры игорного бизнеса в Украине увеличили свои доходы за год в 28 раз — Finance.ua

Лидеры игорного бизнеса в Украине увеличили свои доходы за год в 28 раз Сегодня 16:02 — Фондовый рынок

Лидеры игорного бизнеса в Украине увеличили свои доходы за год в 28 раз

В 2023 году 10 самых успешных компаний игорного бизнеса в 28 раз приумножили свои доходы. Лидером стала компания Спейсикс (бренд Cosmolot), а наибольший прирост заработков — аж в 425 раз — имеет компания Фавбет (бренд FAVBET).

Об этом свидетельствуют данные Индекса Опендатабот.

Согласно данным, в прошлом году лидеры сферы азартных игр в Украине заработали 54,92 млрд грн. Это в 28 раз больше, чем в 2022 году — 1,94 млрд грн.

Инфографика: Опендатабот

Кто попал в список

В топ попали 9 интернет-казино, два из которых еще и занимаются букмекерской деятельностью, и 1 лотерейный оператор.

Если в 2022-м только треть бизнесов из Индекса смогли получить прибыль — речь о Спейсиксе, Укр Гейм Технолоджи и Нейтив АППС — прошлый год был прибыльным для всех компаний из топ-10.

Лидером сферы игорного бизнеса стала компания Спейсикс (известная как Cosmolot). Доход компании в 2023 году превысил показатели предыдущего года в 51 раз, достигнув 27,95 миллиарда гривен.

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На втором месте топа расположилась компания Фавбет (бренд Favbet). Доход компании в 2023 году увеличился в феноменальные 425 раз и составил 9,79 млрд грн. Это самый большой прирост среди всех компаний игорного бизнеса, попавших в Индекс. Кроме онлайн-казино, компания занимается еще букмекерской деятельностью.

Укр Гейм Технолоджи (бренд Pin Up), прошлогодний лидер рейтинга, не смог удержать первенство, даже несмотря на рост дохода в 4 раза за год. С доходом 3,62 млрд грн компания опустилась на 3 место.

Увеличив свой доход в 103 раза и заработав 3,4 млрд грн, следующую позицию топа заняла Слотс Ю.Эй. Этой компании принадлежат 2 бренда интернет-казино — Slotoking и 777.

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На пятом месте с доходом 3,1 млрд грн находится компания Вбет (бренд Vbet). В 2023 году бизнесу удалось увеличить свой доход в 19 раз по сравнению с 2022 годом. Компания Вбет получает доходы от интернет-казино, интернет-покера и букмекерской деятельности.

Далее в топе расположилась компания Геймдев (бренд Slots City). Доход компании составил 2,5 млрд грн в прошлом году. Это в 35 раз больше, чем в 2022 году.

Седьмую строчку занимает компания Фёрст Элемент (бренд F1rst). Компании удалось увеличить свой доход в 43 раза и заработать 2 млрд грн в прошлом году.

Компания Лимон (бренд ChampionCasino) попала на 8-ю позицию с доходом в 1,42 млрд грн. Это в 357 раз больше, чем в 2022 году.

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Последнее онлайн-казино, которому удалось попасть в топ — компания Нейтив АППС (бренд Super Gra). Компания увеличила свой доход в 55 раз и заработала 604 млн грн.

Украинская национальная лотерея (УНЛ) стала единственным лотерейным оператором, попавшим в Индекс. Ее доход увеличился в 2,5 раза в прошлом году и составил 516 млн грн.

Кто выбыл из топа в 2024 году

Лотерейный оператор М.С.Л. (бренд МСЛ) и компания Волна 4444 (Залы игровых автоматов, бренд 4444) покинули рейтинг Индекса Опендатабот, получив лишь в 1,5 раза больший доход в 2023 году.

Казино Фаворит в прошлом году получило на 8% меньший доход, чем в 2022 и выбыло из рейтинга. А компании Джокер ЮА (бренд Joker) КРАИЛ аннулировала лицензию в декабре 2022 года.

Комиссию по регулированию азартных игр и лотерей не будут подчинять Министерству цифровой трансформации Украины, как об этом сообщали ранее народные депутаты. Вместо коллегиального органа — КРАИЛ — создадут службу, подчиненную одному из органов исполнительной власти.

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