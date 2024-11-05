Податківці донарахували бізнесу понад 100 мільярдів податків — Гетманцев Сьогодні 09:38

Податківці донарахували бізнесу понад 100 мільярдів податків — Гетманцев

Податківці після проведених у січні-вересні 2024 року аудитів донарахували платникам податків на 110,9 млрд грн.

Про це повідомив голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

За його інформацією, з усієї суми донарахованих податків добровільно узгоджені зобовʼязання склали 17,3 млрд грн. Решту оскаржували у судах.

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«За результатами розгляду на всіх рівнях судового оскарження, прийнято рішень на користь ДПС на 37,9 млрд грн, або 63% від розглянутих. Щодо решти донарахованих сум, оскарження тривають», — повідомив Гетманцев.

Нагадаємо, у 2024 року Рада бізнес-омбудсмена провела розслідування щодо податкових перевірок, що були основним джерелом скарг від бізнесу, які надійшли до установи за останні місяці.

Рада з’ясувала, що 99+% податкових надходжень забезпечуються саме за рахунок добровільної сплати податків, а частка надходжень від донарахувань, визначених в результаті перевірок, за останні 6 років не досягала і 1%.

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