Продавцям електроніки після перевірок донарахували понад 2 мільярди податків — Finance.ua
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Продавцям електроніки після перевірок донарахували понад 2 мільярди податків

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Продавцям електроніки після перевірок донарахували понад 2 мільярди податків
Продавцям електроніки після перевірок донарахували понад 2 мільярди податків
Податкова служба провела 1590 перевірок точок продажу електронної техніки та за їх результатами нарахувала продавцям 2,16 млрд грн податків.
Про це повідомляє заступник голови парламентського комітету з податків та фінансів Ярослав Железняк.
Наразі триває понад 170 фактичних перевірок компаній, що продають електронну техніку, зокрема техніку Apple, включно з такими мережами під ТМ «Ябко», «Yabluka», «Srylus», «Техно Їжак», «Touch», «eStore», «iStore», «iPeople», «Appleroom».
Продавцям електроніки після перевірок донарахували понад 2 мільярди податків
«У найбільш популярних мережах стояв „хронометраж“. Це коли працівник податкової фізично перебуває у магазині», — уточнив Железняк.
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Він опублікував дані, коли під час хронометражу в одній із мереж продажу середній виторг був втричі вищим, ніж коли в магазині був відсутній працівник податкової.
Також Железняк поділився цікавою статистикою.
  • За його словами, у 2022-му, в перший рік повномасштабної війни, в Україну ввезли техніки Apple на $313,2 млн.
  • У 2023-му вже ця сума впала до $289,8 млн.
«Ну і в цьому році, з січня до вересня завезли лише на $199,2 млн. Я тут дозволю собі екстраполяцію (з 8 місяців на 12), то вийде сума приблизно під $299 млн. Правда дивно, що сума падає? При тому, що, відверто у 2022-му явно не до техніки Apple було», — написав Железняк.
За матеріалами:
Економічна Правда
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