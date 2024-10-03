Продавцям електроніки після перевірок донарахували понад 2 мільярди податків — Finance.ua

Продавцям електроніки після перевірок донарахували понад 2 мільярди податків Сьогодні 16:46

Продавцям електроніки після перевірок донарахували понад 2 мільярди податків

Податкова служба провела 1590 перевірок точок продажу електронної техніки та за їх результатами нарахувала продавцям 2,16 млрд грн податків.

Про це повідомляє заступник голови парламентського комітету з податків та фінансів Ярослав Железняк.

Наразі триває понад 170 фактичних перевірок компаній, що продають електронну техніку, зокрема техніку Apple, включно з такими мережами під ТМ «Ябко», «Yabluka», «Srylus», «Техно Їжак», «Touch», «eStore», «iStore», «iPeople», «Appleroom».

«У найбільш популярних мережах стояв „хронометраж“. Це коли працівник податкової фізично перебуває у магазині», — уточнив Железняк.

Він опублікував дані, коли під час хронометражу в одній із мереж продажу середній виторг був втричі вищим, ніж коли в магазині був відсутній працівник податкової.

Також Железняк поділився цікавою статистикою.

За його словами, у 2022-му, в перший рік повномасштабної війни, в Україну ввезли техніки Apple на $313,2 млн.

У 2023-му вже ця сума впала до $289,8 млн.



«Ну і в цьому році, з січня до вересня завезли лише на $199,2 млн. Я тут дозволю собі екстраполяцію (з 8 місяців на 12), то вийде сума приблизно під $299 млн. Правда дивно, що сума падає? При тому, що, відверто у 2022-му явно не до техніки Apple було», — написав Железняк.

Економічна Правда За матеріалами:

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