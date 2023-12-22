Uklon, Uber и Bolt согласились платить «налог на Google» — Finance.ua
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Uklon, Uber и Bolt согласились платить «налог на Google»

Фондовый рынок
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Uklon, Uber и Bolt согласились платить «налог на Google»
Uklon, Uber и Bolt согласились платить «налог на Google», Фото: forbes.ua
Обслуживание такси Uklon, Uber и Bolt согласились платить так называемый налог на Google.
Об этом в интервью Forbes сказал глава налогового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев.
Налогообложение нерезидентов очень усложнено, считает нардеп. Поэтому, по его словам, налог на Google базируется на здравом уме компаний и их сознательном подчинении налоговым нормам стран, в которых они оперируют.
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Гетманцев отметил, что крупные компании типа Google, Facebook, Apple зарегистрировались добровольно и платят этот налог.
«Ибо если они будут нарушать налоговое законодательство, репутационно потеряют больше», — сказал нардеп.
По его словам, налоговая видит, какие услуги по электронной коммерции есть на рынке. Тем, кто не зарегистрировался, отправляет письма с предложением это сделать.
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«Например, на предложения налоговой откликнулись сервисы такси Uklon, Uber и Bolt. Благодарен компаниям за сознательную позицию», — сказал Гетманцев.
Он отметил, что удовлетворен поступлениями по этому налогу.
«В этом году — это почти 8 млрд грн. Потенциал к росту невелик — около 10%», — добавил Гетманцев.

Справка Finance.ua:

  • в июне 2021 года Верховная Рада приняла закон, которым вводится «налог на Google»;
  • главное новшество — обязать иностранных техногигантов платить 20% налога на добавленную стоимость (НДС), как и другой зарегистрированный в Украине бизнес;
  • госбюджет в третьем квартале 2023 года получил 2,1 млрд грн за счет «налога на Google».
По материалам:
Forbes.ua
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