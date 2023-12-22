Uklon, Uber и Bolt согласились платить «налог на Google» — Finance.ua

Uklon, Uber и Bolt согласились платить «налог на Google» Сегодня 17:17 — Фондовый рынок

Uklon, Uber и Bolt согласились платить «налог на Google», Фото: forbes.ua

Обслуживание такси Uklon, Uber и Bolt согласились платить так называемый налог на Google.

Об этом в интервью Forbes сказал глава налогового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев.

Налогообложение нерезидентов очень усложнено, считает нардеп. Поэтому, по его словам, налог на Google базируется на здравом уме компаний и их сознательном подчинении налоговым нормам стран, в которых они оперируют.

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Гетманцев отметил, что крупные компании типа Google, Facebook, Apple зарегистрировались добровольно и платят этот налог.

«Ибо если они будут нарушать налоговое законодательство, репутационно потеряют больше», — сказал нардеп.

По его словам, налоговая видит, какие услуги по электронной коммерции есть на рынке. Тем, кто не зарегистрировался, отправляет письма с предложением это сделать.

«Например, на предложения налоговой откликнулись сервисы такси Uklon, Uber и Bolt. Благодарен компаниям за сознательную позицию», — сказал Гетманцев.

Он отметил, что удовлетворен поступлениями по этому налогу.

«В этом году — это почти 8 млрд грн. Потенциал к росту невелик — около 10%», — добавил Гетманцев.

Справка Finance.ua:

в июне 2021 года Верховная Рада приняла закон, которым вводится «налог на Google»;

главное новшество — обязать иностранных техногигантов платить 20% налога на добавленную стоимость (НДС), как и другой зарегистрированный в Украине бизнес;

госбюджет в третьем квартале 2023 года получил 2,1 млрд грн за счет «налога на Google».

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