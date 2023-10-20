Налог на Google: кто и сколько уплатил его в Украине — Finance.ua
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Налог на Google: кто и сколько уплатил его в Украине

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Налог на Google: кто и сколько уплатил его в Украине
Налог на Google: кто и сколько уплатил его в Украине
С момента введения в Украине так называемого «налога на Google» в Государственный бюджет уплачен эквивалент 10,2 млрд грн.
Об этом сообщил глава финкомитета Верховной Рады Даниил Гетманцев.
По его словам, плательщиками этого налога в Украине являются 98 нерезидентов-поставщиков цифровых услуг.
За время действия соответствующей нормы Налогового кодекса Украины, по состоянию на 1 октября 2023 года, ими был уплачен эквивалент 10,2 млрд грн. В частности:
  • в 2022 году — 4,3 млрд грн;
  • в 2023 году (на 01.10.2023) — 5,9 млрд гривен.

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Крупнейшими плательщиками НДС по цифровым услугам являются Google, Google Play и Netflix, объемы уплаты которых демонстрируют положительную динамику.
Их платежи в июле-сентябре выросли (в иностранной валюте) по сравнению с апрелем-июнем на 5 процентов и составили 21 млн евро.
Fenix ​​International Limited, поставщик услуг индустрии развлечений для взрослых «OnlyFans», оплатил в текущем году почти 1 млн дол. США НДС (в 2022 году — 889,5 тыс. долл. США).
«Сейчас идет кампания декларирования лицами-нерезидентами за III квартал 2023 года. Уже по 15 поданным на 17 октября декларациям можно прогнозировать существенный рост начислений НДС за цифровые услуги. Окончательные итоги будут во второй половине ноября 2023 года», — отметил Гетманцев.
По материалам:
Економічна Правда
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