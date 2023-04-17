«Налог на Google». Какие компании задекларировали самые большие суммы за IV квартал 2022 года — Finance.ua
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«Налог на Google». Какие компании задекларировали самые большие суммы за IV квартал 2022 года

Фондовый рынок
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«Налог на Google». Какие компании задекларировали самые большие суммы за IV квартал 2022 года
«Налог на Google». Какие компании задекларировали самые большие суммы за IV квартал 2022 года
По результатам поданных за IV квартал 2022 года упрощенных деклараций по НДС, налогоплательщики задекларировали почти $52,1 млн (или 1,9 млрд грн), что больше на $12,1 млн (или 0,4 млрд грн), чем в третьем квартале прошлого года.
Об этом пишет Dou со ссылкой на данные Государственной налоговой службы.
Более 70% задекларированных средств — а именно $37,6 млн — поступило от компаний Google Play, Apple, Google, Valve Software, Playstation, Netflix и Etsy. Это на $15,4 млн больше, чем в третьем квартале.
«Налог на Google». Какие компании задекларировали самые большие суммы за IV квартал 2022 года
Сейчас на учете состоят 86 человек-нерезидентов, которые поставляют электронные услуги на территории Украины и подают отчеты (данные актуальны на 1 января 2023 года).
За январь-апрель этого года эти компании уплатили в госбюджет $52,1 млн (или 1,9 млрд грн).
Напомним, «налог на Google» — это НДС в размере 20%, который должны платить крупные транснациональные корпорации, не зарегистрированные в Украине, с доходов от продаж электронных услуг: книг, фильмов, игр, облачных хранилищ, ПО, рекламы и т.д.
Налог был введен в июне 2021 года, а закон начал действовать с 1 января 2022-го.

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По материалам:
Dou
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