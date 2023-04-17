«Налог на Google». Какие компании задекларировали самые большие суммы за IV квартал 2022 года — Finance.ua

«Налог на Google». Какие компании задекларировали самые большие суммы за IV квартал 2022 года
По результатам поданных за IV квартал 2022 года упрощенных деклараций по НДС, налогоплательщики задекларировали почти $52,1 млн (или 1,9 млрд грн), что больше на $12,1 млн (или 0,4 млрд грн), чем в третьем квартале прошлого года.
Об этом пишет Dou со ссылкой на данные Государственной налоговой службы.
Более 70% задекларированных средств — а именно $37,6 млн — поступило от компаний Google Play, Apple, Google, Valve Software, Playstation, Netflix и Etsy. Это на $15,4 млн больше, чем в третьем квартале.
Сейчас на учете состоят 86 человек-нерезидентов, которые поставляют электронные услуги на территории Украины и подают отчеты (данные актуальны на 1 января 2023 года).
За январь-апрель этого года эти компании уплатили в госбюджет $52,1 млн (или 1,9 млрд грн).
Напомним, «налог на Google» — это НДС в размере 20%, который должны платить крупные транснациональные корпорации, не зарегистрированные в Украине, с доходов от продаж электронных услуг: книг, фильмов, игр, облачных хранилищ, ПО, рекламы и т.д.
Налог был введен в июне 2021 года, а закон начал действовать с 1 января 2022-го.
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