Google анонсировал изменения в поисковике для европейских пользователей — Finance.ua
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Google анонсировал изменения в поисковике для европейских пользователей

Технологии&Авто
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Google анонсировал изменения в поисковике для европейских пользователей
Google анонсировал изменения в поисковике для европейских пользователей
Google внесет изменения в поисковые выдачи в Search в Европе после жалоб бизнеса на снижение посещаемости их сайтов и угрозы штрафов от европейских регуляторов.
Об этом сообщает Reuters.
Согласно Закону ЕС о цифровых рынках (DMA), Google запрещено отдавать предпочтение своим продуктам и услугам на своей платформе.
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С этого времени Google Search пытается удовлетворить требования сайтов сравнения цен, гостиниц, авиакомпаний и мелких розничных торговцев. Последние три группы заявили, что из-за недавних изменений в Google количество переходов на прямое бронирование их продукции упало на 30%.
В связи с этим, а также для выполнения требований DMA, Google предлагает больше изменений в поисковике в Европе. Изменения включают в себя расширение и одинаковое форматирование выдачи, что позволяет пользователям выбирать между сайтами сравнения и сайтами продавцов, новые форматы, позволяющие конкурентам показывать цены и изображения на своих сайтах, а также новые рекламные блоки для сайтов сравнения.
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Для результатов поиска в Германии, Бельгии и Эстонии Google также планирует удалить карту, показывающую расположение гостиниц, и вернуться к старому формату выдачи, похожему на «десять синих ссылок», в рамках короткого тестирования, чтобы оценить интерес пользователей к новшеству.
По материалам:
Укрінформ
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