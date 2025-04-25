ВСУ получат дроны на $40 млн от компании из Новой Зеландии (фото) — Finance.ua

ВСУ получат дроны на $40 млн от компании из Новой Зеландии (фото) Сегодня 07:23 — Технологии&Авто

ВСУ получат дроны на $40 млн от компании из Новой Зеландии (фото)

Компания Syos Aerospace из Новой Зеландии заключила соглашение на сумму 30 миллионов фунтов стерлингов (около 40 миллионов долларов) на поставку беспилотных военных аппаратов для Украины.

Об этом пишет The Post со ссылкой на премьер-министра Великобритании Кейра Стармера.

«В дополнение к поддержке подготовки украинских войск военные планировщики из Сил обороны Новой Зеландии вносят свой вклад в новейшие идеи и планы по постконфликтной поддержке Украины через Коалицию желающих», — заявили в британском правительстве.

Какие дроны могут получить ВСУ

Syos производит «тяжелые» беспилотные вертолеты, предназначенные для воздушных операций в отдаленных районах, в частности, БПЛА SA5. Флагманская модель компании — беспилотный вертолет SA200, способный нести 200 килограмм и находиться в воздухе 2 часа.

БПЛА SA200

«Он был разработан для работы в конфликтных условиях с защитой от помех и шифрованием данных, что смягчает влияние средств борьбы с БПЛА», — отмечает производитель.

Кроме того, на сайте компании упоминается беспилотный автомобиль SG400, способный перевозить тяжелые грузы и преодолевать большие расстояния на высокой скорости. Syos также выпускает морские дроны SM 300 .

Беспилотный автомобиль SG400

Ранее основатель Syos Сэмюэль Вай прокомментировал план Новой Зеландии по увеличению расходов на оборону, отметив, что стране не следует закупать беспилотники, эффективность которых не доказана на войне в Украине.

Фокус По материалам:

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