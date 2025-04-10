Украина представила дрон-перехватчик для борьбы с «шахедами» — Finance.ua

Украина представила дрон-перехватчик для борьбы с «шахедами» Сегодня 03:33 — Технологии&Авто

Украина представила дрон-перехватчик для борьбы с «шахедами»

Украинский оборонно-промышленный комплекс продемонстрировал новый дрон для уничтожения иранских «Shahed», которые россия использует для атак.

Об этом пишет «Милитарный».

За последние два месяца беспилотник сбил более 20 таких целей, сообщили разработчики.

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Аппарат может также перехватывать разведывательные дроны. Его максимальная скорость — 200 км/ч, а высота полета — до 5 км. По словам конструкторов, это самый успешный дрон-перехватчик на вооружении ВСУ.

Новинку презентовали Премьер-министру Бельгии Барту де Веверу во время его визита в Киев. Демонстрация продукции украинского оборонно-промышленного комплекса позволяет более тесно наладить связи с бельгийским ОПК, который на сегодняшний день уже сделал шаги по совместному производству оборонной продукции и ее дальнейшему развитию.

Украинские специалисты отмечают: создание доступных и эффективных дронов — это способ заменить дорогостоящие зенитные ракеты при уничтожении воздушных целей.

Что касается совместного производства, то в ноябре 2024 года был подписан меморандум между Украиной и компанией Thales Belgium. Бельгийская компания поможет Украине организовать совместное производство 70-мм ракет.

Это сотрудничество позволит Украине производить и принять на вооружение бельгийские ракеты FZ275 LGR, созданные на основе 70-мм неуправляемой ракеты с установленной головкой самонаведения с наведением по лазерному лучу.

Економічна Правда По материалам:

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