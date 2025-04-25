Сколько стоит зарядить электромобиль: на примере самых популярных моделей в Украине — Finance.ua

Сколько стоит зарядить электромобиль: на примере самых популярных моделей в Украине Сегодня 08:02 — Личные финансы

Сколько стоит зарядить электромобиль: на примере самых популярных моделей в Украине

Стоимость эксплуатации электромобиля дешевле, чем автомобиля с двигателем внутреннего сгорания (ДВС). Дело здесь не только в цене на бензин, дизель или газ, но еще и в том, что электромобили имеют гораздо меньше подвижных частей, чем автомобили из ДВС.

Но есть и другая сторона медали. Речь о том, что средние цены на электромобили в 2025 году все еще остаются выше, чем у авто с ДВС. Однако ситуация постепенно меняется.

Об этом говорится в статье Finance.ua.

Одним из ключевых факторов, влияющих на решение приобрести электромобиль, является доступность зарядной инфраструктуры. В 2025 году в Украине количество зарядных станций значительно возросло, особенно в крупных городах и на основных магистралях.

Однако в отдаленных регионах зарядная инфраструктура все еще развивается, что может создавать определенные трудности для владельцев электромобилей, часто путешествующих за пределы городов.

Стоимость зарядки электрокара

Что касается зарядки, то средняя цена на электроэнергию для «зеленых» машин на основных сетевых электростанциях составляет 14,8 грн/1 кВт-ч за медленную зарядку. Если хотите зарядить свой электромобиль быстрее, в таком случае нужно будет отдать 17,4 грн/1 кВт-ч.

В качестве примера возьмем самый популярный новый электромобиль среди украинцев по итогам марта 2025 года — BYD Song Plus. Эта модель имеет емкость батареи в 72 кВт·ч в версии на 520 км запаса хода и 87 кВт·ч в версии на 605 км запаса хода.

Таким образом, чтобы зарядить батарею этого авто до 80%, нужно будет отдать 852 грн. Речь идет о медленной зарядке в версии 520 км запаса хода. 1 002 грн нужно будет отдать, если хотите зарядить BYD Song Plus быстро в версии на 520 км запаса хода.

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Если речь идет о версии на 605 км запаса хода, то даны следующие:

1 030 грн с медленной зарядкой;

1 211 грн с быстрой зарядкой.

Стоимость 1 км на электромобиле BYD Song Plus в версии на 520 км стоит 1,78 грн, а в версии на 605 км — 1,85 грн. Напомним, что речь идет о зарядке аккумулятора до 80%.

Теперь возьмем, например, самую популярную подержанную модель электрокара среди украинцев по итогам марта 2025 года — Tesla Model Y. Емкость батареи составляет 75 кВт·ч, а запас хода равен около 500 км.

Зарядить это авто на медленной зарядке до 80% стоит 888 грн, а на скорой — 1 044 грн. Следовательно, проехать 1 км на этой машине обойдется вам в 1,9 грн.

Подробнее о том, во сколько обходятся расходы на электромобиль, читайте в статье по ссылке ниже:

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