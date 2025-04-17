Рейтинг новых электромобилей в Украине: итоги первого квартала — Finance.ua

Рейтинг новых электромобилей в Украине: итоги первого квартала Сегодня 19:03 — Личные финансы

Рейтинг новых электромобилей в Украине: итоги первого квартала

Украинский автопарк в течение первого квартала 2025 года пополнили 2067 новых легковых электромобилей, и это значит, что темпы продаж здесь упали.

Об этом пишет Институт исследований авторынка.

Аналитики ИГА прогнозируют , что в этом году рост продолжится, поскольку основным двигателем будет то, что с 2026 года возвращается полное растаможивание на электромобили, что повлечет за собой рост цен на них на минимум 20…30%. Если же учесть еще новую налоговую политику США, которая, по мнению местных производителей и экспертов рынка, в первую очередь составляет риски для локальных американских производителей, то подорожание может стать еще больше, и затронет оно авто из США, которые очень популярны именно в сегменте электро.

Какие марки новых электромобилей пользовались наибольшим спросом с января по март

Одержавший победу по итогам прошлого года Volkswagen опустился на третью позицию, серьезно уступив китайским BYD и Zeekr, которые, соответственно, на первом и втором месте.

Инфографика: eauto.org.ua

Топ-10 моделей новых электромобилей, которые чаще всего покупали в течение первых трех месяцев текущего года:

Инфографика: eauto.org.ua

«Более чем просто заметно присутствие модельного ряда BYD — 4 модели в первой десятке, это уже не просто случайность, а признание покупателями», — отмечают эксперты.

Цены на новые легковушки группы BEV в Украине начинаются с $8 600 за ультракомпактный Citroen Ami, средняя медианная цена составляет $41 500, а «верх рынка» составляет более $200 000.

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По состоянию на 31 марта 2025 г. в Украине (без учета промышленных электрокаров, троллейбусов и рельсовых машин) парк транспорта группы BEV составляет 152,9 тыс. единиц. Больше всего в нем легковушек — 148,7 тыс. Грузовиков на электротяге 3,3 тыс., также несколько электробусов (5 шт.), и около 950 единиц мототехники.

Інститут досліджень авторинку По материалам:

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