В Украине вырос спрос на подержанные электрокары: какие самые популярные — Finance.ua
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В Украине вырос спрос на подержанные электрокары: какие самые популярные

Технологии&Авто
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В Украине вырос спрос на подержанные электрокары: какие самые популярные
В Украине вырос спрос на подержанные электрокары: какие самые популярные
В марте 2025 года украинцы зарегистрировали более 4,6 тыс. электромобилей. Это на 6% больше, чем в том же месяце в прошлом году, и на 4% больше по сравнению с февралем этого года.
Об этом сообщили в «Укравтопроме».
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Итого с начала года свою первую регистрацию в Украине прошли более 12,8 тыс. электромобилей, что на 8% больше, чем в I квартале 2024 года. Из них новых — 1978 ед. (-26%) и 10 827 — подержанных (+18%).
Основное количество зарегистрированных в марте электромобилей составляли легковые автомобили — 4 532 ед. (новых — 647 ед., б/у — 3 885 ед.).
Среди 148 коммерческих электромобилей были новыми только 7 автомобилей.
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ТОП-5 новых электромобилей месяца:

  • BYD Song Plus — 100 ед.;
  • Volkswagen ID. Unyx — 96 ед.;
  • Zeekr 001 — 69 ед.;
  • Zeekr 7X — 59 ед.;
  • Audi Q4 e-tron — 45 ед.

ТОП-5 впервые зарегистрированных в Украине подержанных электромобилей:

  • Tesla Model Y — 448 ед.;
  • Nissan Leaf — 445 ед.;
  • Tesla Model 3 — 410 ед.;
  • Hyundai Kona — 273 ед.;
  • KIA Niro — 270 ед.
По материалам:
Finance.ua
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