ТОП-10 самых популярных авто в США — Finance.ua

ТОП-10 самых популярных авто в США Сегодня 06:17 — Технологии&Авто

ТОП-10 самых популярных авто в США, Фото: freepik

Наиболее популярным автомобилем в 2025 году на рынке США стал пикап Ford F-Series.

Об этом пишет специализированный портал Focus2Move.

Продажи Ford F-Series по состоянию на текущий февраль достигли показателя в 177 264 единиц.

Также стоит отметить впечатляющие показатели Toyota. В десятку лидеров американского рынка попали сразу четыре модели японского автопроизводителя — Toyota RAV4, Toyota Camry, Toyota Tacoma и Toyota Corolla.

В то же время, электрический кроссовер Tesla Model Y занял всего 23 место.

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Некоторые эксперты связывают снижение продаж с «противоречивыми» политическими заявлениями главы Tesla Inc. — Илона Маска.

ТОП-10 самых популярных автомобилей в США:

Ford F-Series — 177 264 единицы;

Toyota RAV4 — 111 536;

Honda CR-V — 88 196;

Toyota Camry — 62 287;

Toyota Tacoma — 52 986;

Honda Civic — 52 529;

Toyota Corolla — 50 581;

Ford Explorer — 43 647;

Chevrolet Silverado — 41 929;

Honda HR-V — 38785.

УНІАН По материалам:

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