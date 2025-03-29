ТОП-10 самых популярных авто в США — Finance.ua

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ТОП-10 самых популярных авто в США

Технологии&Авто
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ТОП-10 самых популярных авто в США
ТОП-10 самых популярных авто в США, Фото: freepik
Наиболее популярным автомобилем в 2025 году на рынке США стал пикап Ford F-Series.
Об этом пишет специализированный портал Focus2Move.
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Продажи Ford F-Series по состоянию на текущий февраль достигли показателя в 177 264 единиц.
Также стоит отметить впечатляющие показатели Toyota. В десятку лидеров американского рынка попали сразу четыре модели японского автопроизводителя — Toyota RAV4, Toyota Camry, Toyota Tacoma и Toyota Corolla.
В то же время, электрический кроссовер Tesla Model Y занял всего 23 место.
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Некоторые эксперты связывают снижение продаж с «противоречивыми» политическими заявлениями главы Tesla Inc. — Илона Маска.
ТОП-10 самых популярных автомобилей в США:
  • Ford F-Series — 177 264 единицы;
  • Toyota RAV4 — 111 536;
  • Honda CR-V — 88 196;
  • Toyota Camry — 62 287;
  • Toyota Tacoma — 52 986;
  • Honda Civic — 52 529;
  • Toyota Corolla — 50 581;
  • Ford Explorer — 43 647;
  • Chevrolet Silverado — 41 929;
  • Honda HR-V — 38785.
По материалам:
УНІАН
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