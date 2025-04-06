ТОП-10 мировых бестселлеров среди авто — Finance.ua

ТОП-10 мировых бестселлеров среди авто 06.04.2025, 01:18 — Технологии&Авто

ТОП-10 мировых бестселлеров среди авто, Фото: freepik

За первые два месяца 2025 года лидером мирового рынка новых автомобилей стал Ford F-Series, продажи которого выросли на 91,1%.

Об этом сообщает focus2move, передает «Укравтопром».

ТОП-10 моделей новых авто по итогам глобальных продаж:

Ford F-Series — 198 557 ед. (+91,1%);

Toyota RAV4 — 189392 ед. (+20,6%);

Toyota Corolla — 171279 ед. (-4,6%);

Honda CR-V — 134 453 ед. (+8,8%);

Toyota Camry — 103156 ед. (+17,7%);

Kia Sportage — 96 508 (+5,7%);

Tesla Model Y — 95 956 ед. (-41,8%);

Hyundai Tucson — 92 329 ед. (-4,5%);

Toyota Hilux — 87768 (+0,1%);

Toyota Yaris — 84 877 ед. (+6,1%).

Напомним, с начала года украинцы приобрели 1364 новых легковых автомобилей, ввезенных из Китая. Большую часть из них составляют автомобили чисто китайских брендов (63%).

Доля BYD в украинских продажах новых легковушек китайских брендов составила 54%, Zeekr охватил 26%, а Chery — 7%.

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