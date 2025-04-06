ТОП-10 мировых бестселлеров среди авто — Finance.ua

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ТОП-10 мировых бестселлеров среди авто

Технологии&Авто
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ТОП-10 мировых бестселлеров среди авто
ТОП-10 мировых бестселлеров среди авто, Фото: freepik
За первые два месяца 2025 года лидером мирового рынка новых автомобилей стал Ford F-Series, продажи которого выросли на 91,1%.
Об этом сообщает focus2move, передает «Укравтопром».
ТОП-10 моделей новых авто по итогам глобальных продаж:
  • Ford F-Series — 198 557 ед. (+91,1%);
  • Toyota RAV4 — 189392 ед. (+20,6%);
  • Toyota Corolla — 171279 ед. (-4,6%);
  • Honda CR-V — 134 453 ед. (+8,8%);
  • Toyota Camry — 103156 ед. (+17,7%);
  • Kia Sportage — 96 508 (+5,7%);
  • Tesla Model Y — 95 956 ед. (-41,8%);
  • Hyundai Tucson — 92 329 ед. (-4,5%);
  • Toyota Hilux — 87768 (+0,1%);
  • Toyota Yaris — 84 877 ед. (+6,1%).
Напомним, с начала года украинцы приобрели 1364 новых легковых автомобилей, ввезенных из Китая. Большую часть из них составляют автомобили чисто китайских брендов (63%).
Доля BYD в украинских продажах новых легковушек китайских брендов составила 54%, Zeekr охватил 26%, а Chery — 7%.
По материалам:
Finance.ua
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