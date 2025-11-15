Компания Xpeng представила робота-гуманоида, который может изменять внешность (фото) Сегодня 03:16 — Технологии&Авто

Компания Xpeng представила робота-гуманоида, который может изменять внешность (фото)

Китайская компания Xpeng показала своего первого человекоподобного робота, который может двигаться, говорить, анализировать окружающий мир и даже изменять внешность.

Об этом компания сообщила в соцсети Х.

Что известно о реалистичном роботе от Xpeng

Робот-гуманоид имеет реалистичную кожу и лицо, максимально имитирующее человеческие эмоции. По желанию пользователя он может изменять пол, одежду или даже тип внешности.

Внутри работа — три ИИ-чипа собственной разработки Xpeng. Они позволяют машине одновременно координировать движения, разговаривать, реагировать на происходящее вокруг и самостоятельно анализировать среду.

Презентация прошла во время XPENG AI Day, где компания заявила, что это начало «эры творческого ИИ», в которой машины не только выполняют задачи, но и взаимодействуют с людьми на эмоциональном уровне.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.