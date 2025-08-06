WhatsApp и Messenger объединят сообщения из iMessage, Telegram и других приложений — Finance.ua
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WhatsApp и Messenger объединят сообщения из iMessage, Telegram и других приложений

Технологии&Авто
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WhatsApp и Messenger объединят сообщения из iMessage, Telegram и других приложений
WhatsApp и Messenger объединят сообщения из iMessage, Telegram и других приложений
Компания Meta представляет план по интеграции сторонних чатов в WhatsApp и Messenger. Теперь пользователи смогут по своему желанию объединять потоки сообщений из разных приложений в едином «почтовом ящике» или разделять их.
В мессенджерах появятся «вестники» в виде уведомлений, сообщающих о возможности подключить чаты из новых, дружественных приложений.
При этом компания обещает не ограничиваться базовыми функциями, а привнести богатый арсенал средств выражения: от живых реакций и мгновенных ответов до индикаторов набора текстов и сообщений о прочтении, делающих общение более полным и насыщенным.
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Уже в следующем году пользователи получат возможность объединяться в групповые беседы, несмотря на «границы» приложений.
А к 2027 году Meta вообще планирует стереть последние барьеры, открыв WhatsApp и Messenger для сторонних видео- и голосовых звонков. Этот путь к общему «мессенджерному» единству компания прокладывает уже не первый год, стремясь отвечать требованиям Закона ЕС о цифровых рынках.
Закон, называя компанию «цифровым вратарем», обязывает ее открыть двери WhatsApp и Messenger для таких гостей, как iMessage, Telegram, Google Messages, Signal и других.
Ключом к решению вопроса конфиденциальности станет единый протокол передачи сигналов. Meta обещает предоставить протокол Signal своим партнерам по запросу, обеспечивая тем самым безопасное и бесшовное слияние сторонних приложений с WhatsApp и Messenger.
По материалам:
iTechua
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