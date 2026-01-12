Как выбраться из снега без ущерба для авто
Коллапс на магистралях и сугробы в окрестностях делают движение опасным. Если ваш автомобиль застрял в снегу, главное — сохранять спокойствие и действовать по плану, чтобы не зарыть машину еще глубже.
Об этом пишет mmr.net.ua
Первое — остановитесь и оцените ситуацию. Как только почувствуете, что колеса буксуют, не жмите резко на газ и не пытайтесь двигаться вперед или назад, чтобы автомобиль не зарылся глубже. Осмотрите местность: оцените глубину сугроба и возможность расчистить снег. Спокойствие и внимательность на этом этапе — залог того, что машина не сядет на пузо.
Второе — расчистите снег. Под колесами и днищем, если у вас есть лопата, расчистьте снег вокруг ведущих колес. Убедитесь, что под днищем нет снежного бруствера. Создайте путь для движения вперед или назад, чтобы автомобиль мог выехать без дополнительных помех.
Третье — попробуйте раскатать автомобиль. Для механики включите первую или заднюю передачу и плавно двигайтесь вперед-назад, увеличивая амплитуду движения. Для автоматической трансмиссии переключайтесь между режимами D и R, осторожно нажимая на газ. Резкие движения могут повредить коробку, поэтому действуйте постепенно.
Четвертый — используйте подручные средства для сцепления. Если раскачивание не помогает, подложите под колеса ветки, доски, коврики из салона или камней. Посыпьте снег песком, солью или абразивными материалами — это значительно улучшает сцепление и помогает колесам ухватиться за поверхность.
Пятое — снизьте давление в шинах (как крайняя мера). Легкое снижение давления увеличивает площадь контакта колес со снегом. Главное — не переусердствовать и сразу после выезда на жесткую дорогу накачать шины до нормального уровня.
Шестой шаг — попросите о помощи. Если самостоятельно не выходит, обратитесь к другим водителям или прохожим, чтобы вытолкнуть автомобиль или использовать буксировочный трос.
Читайте также
Чего не следует делать:
- Резко газовать — это только закопает колеса глубже.
- Растирать кожу снегом — опасно при длительном нахождении на морозе.
- Оставаться в автомобиле с работающим двигателем вдали от населенных пунктов — существует риск отравления угарным газом, если выхлопную трубу замело снегом.
Соблюдая эти простые правила, даже в сложных условиях зимней дороги вы сможете выбраться из заноса без ущерба для автомобиля и без лишнего стресса. Помните — главное спокойствие, подготовка и осторожность.
Поделиться новостью
Также по теме
Как выбраться из снега без ущерба для авто
В Украине запустили открытое тестирование 5G
Какие новые электромобили выбирали украинцы в 2025 году (инфографика)
Япония представила роботов-сиделок с эмоциональными ИИ
Tesla представила самую дешевую версию Model 3 Standard
Лучшие бюджетные зарядные станции в 2025 году (фото)