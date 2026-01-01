10 автомобилей, которые очень часто ломаются Сегодня 23:07 — Технологии&Авто

Перед покупкой автомобиля следует проявлять осмотрительность, поскольку от выбора модели зависит, как часто владельцу придется отдавать свое транспортное средство в ремонт. К сожалению, некоторые автомобили довольно часто сталкиваются с поломками.

Владелец блога Engine Rev Up и механик Джейкоб Картер в комментарии GOBankingRates назвал автомобили с очень высокими шансами выйти из строя через 160 000 километров пробега. По его словам, этих моделей следует избегать.

Какие автомобили не стоит покупать

Nissan Altima

Эксперт рассказал, что Nissan Altima может предложить достаточно высокий уровень комфорта для своего класса.

Более того, он заявил, что в целом надежность этого автомобиля далеко не из худших, но у этой модели есть одно слабое место — бесступенчатая коробка передач, имеющая склонность к преждевременному выходу из строя.

BMW 3 Series

BMW 3 Series представляет собой достаточно комфортный автомобиль со спортивным характером. Однако Картер поделился, что эта модель требует высоких затрат на техническое обслуживание, а некоторые двигатели часто выходят из строя.

Land Rover Discovery

Эксперт признал, что Land Rover Discovery — красивая машина и отлично справляется с бездорожьем. Обратной стороной этой модели являются проблемы с пневматической подвеской, электрическими системами и преждевременным выходом из строя коробки передач.

Fiat 500

Fiat 500 — стильный компактный автомобиль, отлично подходящий для городских поездок. Однако, по словам эксперта, эта модель имеет проблемы с двигателем, а утечка масла остается очень распространенной проблемой.

Jeep Wrangler

Jeep Wrangler остается культовым внедорожником, выделяющимся исключительными возможностями на бездорожье. Картер заявил, что, хотя этот автомобиль дарит положительные эмоции от вождения, он подвержен ржавчине и проблемам с подвеской.

Ford Fiesta

Ford Fiesta ценят за маневренность и низкий расход топлива. Однако у этой модели есть проблемы с трансмиссией и электричеством, поэтому его лучше избегать, рассказал Картер.

Chrysler 200

Эксперт поделился, что Chrysler 200 часто нуждается в ремонте двигателя, трансмиссии и электрооборудования при относительно низком пробеге. Он признал, что это довольно комфортабельный автомобиль для своего класса, но проблемы с надежностью могут разочаровать владельцев этой модели.

Volkswagen Tiguan

Volkswagen Tiguan остается одним из самых популярных автомобилей немецкого бренда. Однако Картер заявил, что у этого кроссовера часто возникают дорогостоящие проблемы, проявляющиеся вскоре после преодоления порога в 160 000 километров.

Mini Cooper

Mini Cooper выделяется среди конкурентов стильным дизайном и приятной управляемостью. Однако эксперт не рекомендует покупать этот автомобиль. По его словам, эта модель страдает от постоянных проблем с турбонаддувом, подвеской и электричеством.

Tesla Model S

По словам Картера, электромобиль Tesla Model S известен своим поразительным ускорением и передовыми технологиями. Однако эта модель также требует значительных инвестиций в замену аккумуляторной батареи.

