Резкое снижение стоимости Ethereum может повлечь за собой не только проблемы на крипторынке, но и более широкие финансовые последствия.

Об этом говорится в исследовании Банка Италии, где предупреждают: обвал ETH способен парализовать работу блокчейна и поставить под угрозу сотни миллиардов долларов токенизированных активов.

В исследовании директора департамента информационных технологий Банка Италии Клаудии Бьянкотти отмечается, что резкое падение цены Ethereum может разрушить экономическую модель валидаторов — участников, обеспечивающих работу сети. По оценкам, под риском оказываются более 800 млрд долларов активов, в том числе токенизированные акции, облигации и стейблкоины.

В чем состоит угроза

В отличие от традиционных платежных систем, которые поддерживают регуляторы и центральные банки, Ethereum полностью зависит от независимых валидаторов. Их доход номинирован в токенах ETH. В случае резкого падения курса вознаграждение может не покрывать операционные расходы, что заставит валидаторов массово покидать сеть. В крайнем сценарии это может привести к остановке транзакций.

Автор также обращает внимание на то, что падение цены ETH уменьшает так называемый экономический бюджет безопасности сети. Это делает атаки на блокчейн дешевле и проще. В зоне риска оказываются не только криптоспекулянты, но и владельцы реальных активов, представленных в виде токенов — государственных и корпоративных облигаций, а также стейблкоинов. Компрометация записей собственности может повлечь за собой эффект домино и распространить шок на традиционные финансовые рынки.

Почему «бегство в безопасность» может не сработать

В отчете отмечается, что в условиях кризиса инвесторы могут не иметь возможности быстро перевести активы в более безопасные инструменты. Межцепочечные мосты остаются уязвимыми к атакам, а децентрализованные протоколы не способны оперативно реагировать на масштабные сбои. Кроме того, в криптоэкосистеме отсутствует механизм «кредитора последней инстанции», существующий в традиционной финансовой системе.

Документ поднимает вопрос о целесообразности рассмотрения публичных блокчейнов как элементов критической финансовой инфраструктуры. Среди возможных решений авторы называют обязательное ведение резервных офчейн баз данных для токенизированных активов, а также создание заранее определенных «цепей-контингентов» для переноса активов в случае сбоя. Без таких предохранителей, предостерегают в Банке Италии, крах спекулятивного токена может парализовать работу легальных финансовых рынков.

