Количество деклараций с криптовалютой возросло: кто задекларировал больше всех — исследование Сегодня 09:20 — Криптовалюта

На 16% увеличилось количество деклараций с криптовалютой в прошлом году, Фото: magnific

2 861 декларация с криптовалютой была подана в прошлом году, что на 16% больше, чем в 2024 году. Больше всего таких деклараций подали работники Национальной полиции, прокуратуры и военные ВСУ. 278,8 млн грн только в биткоинах задекларировал депутат-рекордсмен.

Об этом свидетельствует исследование «Опендатабот», ссылаясь на данные Единого государственного реестра деклараций

По данным аналитиков, всего 654 159 деклараций подали декларанты за прошлый год.

Отмечается, что 265 деклараций с криптовалютой были поданы несвоевременно — после 1 апреля 2026 года.

Количество деклараций с криптовалютой, Инфографика: Опендатабот

Где работают декларанты криптовалюты

Активнее всего криптовалюту декларируют представители Национальной полиции — 548 деклараций или 19% всех случаев.

Далее следуют работники прокуратуры (358 деклараций), военнослужащие Вооруженных сил Украины (240), представители судебной системы (223) и работники городских советов (198).

Где работают декларанты криптовалюты, Инфографика: Опендатабот

Среди народных депутатов Верховной Рады криптовалюту задекларировали 16 человек из 391, то есть около 4%.

Самый большой криптопортфель среди парламентариев задекларировал глава Комитета Верховной Рады по вопросам экологической политики и природопользования Олег Бондаренко — 80 BTC (около 223 млн грн).

Где больше всего деклараций с криптовалютой

Более четверти деклараций с криптовалютой подали в Киеве — 820 деклараций. Далее следуют Киевщина (277), Днепропетровщина (215), Харьковщина (200) и Львовщина (174).

Где больше всего деклараций с криптовалютой, Инфографика: Опендатабот

Кто из украинцев задекларировал больше всего криптовалюты

Наибольшие биткоин-портфели держат:

депутат Хмельницкого районного совета Александр Кизляр — 100 BTC, что на 10 июня 2026 года оценивается в 278,8 млн грн;

народный депутат Украины Олег Бондаренко из 80 BTC стоимостью 223 млн грн;

представительница департамента благоустройства и инфраструктуры Днепровского городского совета Кристина Павлова из 20 BTC на сумму свыше 55,7 млн грн.

В рейтинге владельцев эфириума также лидирует Александр Кизляр из 1000 ETH на сумму почти 74 млн грн.

На втором месте та же Кристина Павлова из 130 ETH (9,6 млн грн), а третью позицию занимает представитель Киевской городской прокуратуры Ирина Суховетрук со 100 ETH стоимостью около 7,4 млн грн.

Наибольшие объемы криптодолларов (USDT) задекларировали:

председатель Закарпатского апелляционного суда Анна Фазикош — более 1,019 млн. USDT, что эквивалентно почти 46 млн. грн.;

депутат Одесского районного совета Павел Шандра из 719 тыс. USDT на сумму свыше 32,4 млн грн;

директор Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз Максим Киселев, задекларировавший 647 тыс. USDT стоимостью более 29,1 млн грн.

Аналитики добавляют, что 6 деклараций за 2025 год, которые содержали данные о криптовалюте, закрыли из публичного доступа.

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