Количество деклараций с криптовалютой возросло: кто задекларировал больше всех — исследование
2 861 декларация с криптовалютой была подана в прошлом году, что на 16% больше, чем в 2024 году. Больше всего таких деклараций подали работники Национальной полиции, прокуратуры и военные ВСУ. 278,8 млн грн только в биткоинах задекларировал депутат-рекордсмен.
Об этом свидетельствует исследование «Опендатабот», ссылаясь на данные Единого государственного реестра деклараций
По данным аналитиков, всего 654 159 деклараций подали декларанты за прошлый год.
Отмечается, что 265 деклараций с криптовалютой были поданы несвоевременно — после 1 апреля 2026 года.
Где работают декларанты криптовалюты
Активнее всего криптовалюту декларируют представители Национальной полиции — 548 деклараций или 19% всех случаев.
Далее следуют работники прокуратуры (358 деклараций), военнослужащие Вооруженных сил Украины (240), представители судебной системы (223) и работники городских советов (198).
Среди народных депутатов Верховной Рады криптовалюту задекларировали 16 человек из 391, то есть около 4%.
Самый большой криптопортфель среди парламентариев задекларировал глава Комитета Верховной Рады по вопросам экологической политики и природопользования Олег Бондаренко — 80 BTC (около 223 млн грн).
Где больше всего деклараций с криптовалютой
Более четверти деклараций с криптовалютой подали в Киеве — 820 деклараций. Далее следуют Киевщина (277), Днепропетровщина (215), Харьковщина (200) и Львовщина (174).
Кто из украинцев задекларировал больше всего криптовалюты
Наибольшие биткоин-портфели держат:
- депутат Хмельницкого районного совета Александр Кизляр — 100 BTC, что на 10 июня 2026 года оценивается в 278,8 млн грн;
- народный депутат Украины Олег Бондаренко из 80 BTC стоимостью 223 млн грн;
- представительница департамента благоустройства и инфраструктуры Днепровского городского совета Кристина Павлова из 20 BTC на сумму свыше 55,7 млн грн.
В рейтинге владельцев эфириума также лидирует Александр Кизляр из 1000 ETH на сумму почти 74 млн грн.
На втором месте та же Кристина Павлова из 130 ETH (9,6 млн грн), а третью позицию занимает представитель Киевской городской прокуратуры Ирина Суховетрук со 100 ETH стоимостью около 7,4 млн грн.
Наибольшие объемы криптодолларов (USDT) задекларировали:
- председатель Закарпатского апелляционного суда Анна Фазикош — более 1,019 млн. USDT, что эквивалентно почти 46 млн. грн.;
- депутат Одесского районного совета Павел Шандра из 719 тыс. USDT на сумму свыше 32,4 млн грн;
- директор Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз Максим Киселев, задекларировавший 647 тыс. USDT стоимостью более 29,1 млн грн.
Аналитики добавляют, что 6 деклараций за 2025 год, которые содержали данные о криптовалюте, закрыли из публичного доступа.
Поделиться новостью
Также по теме
DOROFEEVA стала культурным партнёром Binance в Украине
Когда введут налоги на криптовалюту в Украине
Одна транзакция BTC генерирует почти полтонны углекислого газа
Больше возможностей: 001k. bot выходит за пределы Telegram
5 стратегий заработка на криптодепозитах: от стабильного дохода до максимизации прибыли
Что происходило с криптой в мае: ТОП-10 криптовалют