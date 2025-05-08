Электронное направление на ВВК можно будет сгенерировать без подписи руководителя ТЦК — решение правительства
Кабинет министров Украины изменил алгоритм прохождения военно-врачебной комиссии (ВВК) — согласно изменениям сгенерировать электронное направление на ВВК можно будет без подписи руководителя ТЦК.
Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны.
«Изменения, внесенные в постановления, важны. Они помогут оптимизировать и ускорить прохождение ВВК. Так люди смогут сэкономить свое время, а работники ТЦК — уменьшить количество административной работы», — отметила заместитель министра обороны Украины по цифровизации Екатерина Черногоренко.
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Как было раньше: электронные направления генерировались в приложении Резерв+, а затем налагалась электронная подпись руководителя ТЦК.
Что изменится: пользователи смогут не ожидать наложения электронной подписи руководителем ТЦК, если изъявили желание пройти ВВК.
Кроме этого, благодаря нововведениям усилена защита прав людей с инвалидностью при взаимодействии с ВВК. В частности, ТЦК запрещено направлять людей с инвалидностью в комиссию. Теперь они могут пройти осмотр исключительно добровольно, если, например, желают проходить службу по контракту.
Также изменениями уточнен перечень документов, подтверждающих право на отсрочку женщинам и мужчинам, которые содержат троих и более детей младше 18 лет.
Напомним, ранее Кабмин внес изменения в Порядок проведения призыва граждан на военную службу во время мобилизации, утвержденного постановлением КМУ от 16.05.2024 № 560.
Изменениями предусмотрено отражение в реестре призывников и резервистов сведений о вручении повестки на бумажном бланке, уточнено положение относительно срока предоставления отдельным категориям отсрочки от призыва и конкретизированы случаи, когда лица не направляются для прохождения ВВК.
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