Электронное направление на ВВК можно будет сгенерировать без подписи руководителя ТЦК — решение правительства Сегодня 10:45

Электронное направление на ВВК можно будет сгенерировать без подписи руководителя ТЦК — решение правительства

Кабинет министров Украины изменил алгоритм прохождения военно-врачебной комиссии (ВВК) — согласно изменениям сгенерировать электронное направление на ВВК можно будет без подписи руководителя ТЦК.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны.

«Изменения, внесенные в постановления, важны. Они помогут оптимизировать и ускорить прохождение ВВК. Так люди смогут сэкономить свое время, а работники ТЦК — уменьшить количество административной работы», — отметила заместитель министра обороны Украины по цифровизации Екатерина Черногоренко.

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Как было раньше: электронные направления генерировались в приложении Резерв+, а затем налагалась электронная подпись руководителя ТЦК.

Что изменится: пользователи смогут не ожидать наложения электронной подписи руководителем ТЦК, если изъявили желание пройти ВВК.

Кроме этого, благодаря нововведениям усилена защита прав людей с инвалидностью при взаимодействии с ВВК. В частности, ТЦК запрещено направлять людей с инвалидностью в комиссию. Теперь они могут пройти осмотр исключительно добровольно, если, например, желают проходить службу по контракту.

Также изменениями уточнен перечень документов, подтверждающих право на отсрочку женщинам и мужчинам, которые содержат троих и более детей младше 18 лет.

Напомним, ранее Кабмин внес изменения в Порядок проведения призыва граждан на военную службу во время мобилизации, утвержденного постановлением КМУ от 16.05.2024 № 560.

Изменениями предусмотрено отражение в реестре призывников и резервистов сведений о вручении повестки на бумажном бланке, уточнено положение относительно срока предоставления отдельным категориям отсрочки от призыва и конкретизированы случаи, когда лица не направляются для прохождения ВВК.

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