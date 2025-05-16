Военнообязанным с ограниченной пригодностью напомнили о сроках прохождения ВВК — Finance.ua
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Военнообязанным с ограниченной пригодностью напомнили о сроках прохождения ВВК

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Военнообязанным с ограниченной пригодностью напомнили о сроках прохождения ВВК
Военнообязанным с ограниченной пригодностью напомнили о сроках прохождения ВВК
Министерство обороны Украины напоминает, что военнообязанным гражданам, которые до 4 мая 2024 года были признаны ограниченно пригодными к военной службе, необходимо повторно пройти военно-врачебную комиссию (ВВК) до 5 июня текущего года.
Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.
Это требование предусмотрено Законом Украины «О внесении изменения в пункт 2 раздела II «Заключительные и переходные положения» Закона Украины «О внесении изменений в некоторые законы Украины об обеспечении прав военнослужащих и полицейских в социальной защите» от 12.02.2025 № 4235-IX.

Кто обязан пройти повторную ВВК

Граждане Украины мужского пола в возрасте от 25 до 60 лет, которые по результатам предварительных медицинских осмотров были признаны ограниченно пригодными к военной службе.
Лица с инвалидностью какой-либо группы не подлежат повторному прохождению ВВК из этого требования.

Механизм прохождения повторной ВВК

  • Военнообязанные могут получить направление на прохождение ВВК от территориального центра комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП).
  • Также предусмотрена возможность самостоятельного получения направления на ВВК через электронную систему Резерв+.
С полученным направлением необходимо обратиться в военно-врачебную комиссию, определенную ТЦК и СП. Это может быть ВВК при ТЦК и СП, военном госпитале или другом учреждении здравоохранения. При себе необходимо иметь документы, удостоверяющие личность, военно-учетные документы, медицинскую документацию (при наличии), результаты предыдущих медицинских обследований.
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Врачи-специалисты проведут повторный медицинский осмотр для определения пригодности к военной службе по обновленным требованиям. По результатам осмотра будет выдано новое заключение ВВК о пригодности или непригодности к военной службе.

Последствия при невыполнении требований закона

В случае невыполнения гражданами обязанности, установленной законом о повторном прохождении медицинского осмотра этой категорией военнообязанных:
  • ТЦК и СП будут подавать соответствующие обращения в Национальную полицию Украины о совершении военнообязанными административного правонарушения путем электронного взаимодействия между Единым государственным реестром призывников, военнообязанных и резервистов и единой информационной системой Министерства внутренних дел Украины
  • работники полиции на основании обращений ТЦК и СП будут осуществлять административные задержания и доставки военнообязанных граждан в ближайшие районные (городские) ТЦК и СП
  • доставленные граждане будут подлежать привлечению к административной ответственности и одновременно будут направляться для прохождения медицинского осмотра, в том числе после определенного законом срока прохождения медицинского осмотра.
Напомним, что нарушение военнообязанными порядка воинского учета в особый период ведет к административной ответственности в соответствии со ст. 210 Кодекса Украины об административных правонарушениях. Санкция настоящей статьи предусматривает наложение штрафа в размере от 17 000 до 25 500 гривен.
Министерство обороны Украины призывает военнообязанных с ограниченной пригодностью ответственно отнестись к этому требованию и своевременно пройти повторный медицинский осмотр.
Светлана Вышковская
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
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