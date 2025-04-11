Не принимают электронное направление на ВВК: в Минобороны объяснили, что делать — Finance.ua

Не принимают электронное направление на ВВК: в Минобороны объяснили, что делать Сегодня 18:10 — Казна и Политика

Не принимают электронное направление на ВВК: в Минобороны объяснили, что делать

Если у гражданина или гражданки не принимают электронное направление на ВВК и направляют в ТЦК для получения бумажного документа, нужно сразу же обращаться в Министерство обороны для решения проблемы, ведь это является нарушением законодательства.

Об этом сообщила заместитель министра обороны Екатерина Черногоренко в эфире телемарафона.

По словам Черногоренко, старая система ВВК сопровождалась существенными рисками и бюрократическими осложнениями. Поэтому сейчас основные процессы цифровизировали, чтобы эта процедура стала удобной и прозрачной для украинцев. Однако бывают случаи, когда не все институты страны готовы к цифровым реформам.

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Подобная ситуация, по словам заместителя министра обороны, наблюдалась и когда в Украине внедряли электронный паспорт в «Дія».

«Такие случаи есть, мы постоянно с этим работаем, стараемся очень быстро реагировать на обращение пользователей. Это достаточно классическая картинка для любых масштабных цифровых реформ. Реформа ВВК была введена недавно. Мы работаем с ТЦК и ВВК ежедневно, разъясняем, чтобы таких ситуаций не было. Непринятие электронного направления — абсолютное нарушение законодательства. Так делать нельзя, нужно принимать этот документ», — отметила чиновница.

В случае, если у гражданина или гражданки не принимают электронное направление на ВВК, Черногоренко, настоятельно рекомендует сразу обращаться в Министерство обороны, чтобы разрешить ситуацию.

«Чтобы избежать таких неприятных ситуаций, когда на местах наши институции отказывают в принятии электронного документа, пожалуйста, сообщайте сразу Министерству обороны или наши социальные сети, или службу поддержки, или любыми путями обращайтесь к нашей команде, и мы будем все сразу исправлять. Это так не должно быть», — подчеркнула заместитель министра обороны.

По ее словам, всего электронные направления сгенерировали себе более 40 тысяч украинцев, что демонстрирует достаточно быстрый темп развертывания этого функционала. С этим направлением гражданин или гражданка отправляется сразу в медучреждение и проходит ВВК без посещения ТЦК.

«С 1 апреля цифровая команда Минобороны полностью реформировала систему учета постановлений о пригодности-непригодности, и все они формируются только цифровым путем. Это означает, что гражданам не нужно ходить больше в ТЦК, чтобы вносить результаты ВВК. Они будут автоматически отправлены в реестр и будут отображаться в вашем Резерв+», — добавила она и отметила, что с 1 апреля около тысячи ВВК во всех областях перешли на работу в электронном кабинете.

УНН По материалам:

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